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CHP'nin "Şevval Sam" çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yandaş sanatçılara "konser organizasyonu" adı altında çekilen kıyakların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını belirten CHP'li Konak Belediyesi'nin şarkıcı Şevval Sam'a 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapacağı gündeme geldi. Ancak Konak Belediyesi gibi birçok CHP'li belediyenin 2024 yılında Şevval Sam'a konser verdirdiği ortaya çıktı. İşte o konserler...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:11 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:34
CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor

CHP'li belediyelerde düzenlenen konser organizasyonları, yandaş sanatçılara çekilen kıyak iddialarıyla kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor

KONAK BELEDİYESİ'NDEN ADRESE TESLİM İHALE

Son olarak, bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını açıklayan ve 17 Nisan 2024'te iflasın eşiğinde olduklarını belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart asarım" diyen CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Şevval Sam konseri için dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkardı.

CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor

ŞEVVAL SAM'A 5.3 MİLYONLUK KIYAK

"Vigor Sanat" isimli şirkete 2 saatlik konser için verilen ihaleye göre CHP'li Konak Belediyesi Şevval Sam'ın 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapak.

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