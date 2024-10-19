CHP'nin "Şevval Sam" çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor

CHP'li belediyelerde düzenlenen konser organizasyonları, yandaş sanatçılara çekilen kıyak iddialarıyla kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
KONAK BELEDİYESİ'NDEN ADRESE TESLİM İHALE
Son olarak, bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekte zorlandığını açıklayan ve 17 Nisan 2024'te iflasın eşiğinde olduklarını belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart asarım" diyen CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Şevval Sam konseri için dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkardı.
ŞEVVAL SAM'A 5.3 MİLYONLUK KIYAK
"Vigor Sanat" isimli şirkete 2 saatlik konser için verilen ihaleye göre CHP'li Konak Belediyesi Şevval Sam'ın 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapak.