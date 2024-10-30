Yenidoğan çetesi üyelerinden korkunç itiraf: Ayakta geleni öldürüyorlar! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar mı?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi.
18 KASIM'DA HAKİM KARŞISINDALAR
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye ilişkin incelemesini tamamlandı.İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.