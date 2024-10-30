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Yenidoğan çetesi üyelerinden korkunç itiraf: Ayakta geleni öldürüyorlar! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar mı?

18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak olan yenidoğan çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yenidoğan çetesinin ölüm senaryolarını yalnızca bebekler için değil yetişkinler için de yazdığı iddia edildi. Dava dosyasındaki diyaloglar ve hasta yakınlarının ifadeleri bu iddiayı güçlendirdi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:44 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:58
Yenidoğan çetesi üyelerinden korkunç itiraf: Ayakta geleni öldürüyorlar! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar mı?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi.

Yenidoğan çetesi üyelerinden korkunç itiraf: Ayakta geleni öldürüyorlar! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar mı?

18 KASIM'DA HAKİM KARŞISINDALAR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye ilişkin incelemesini tamamlandı.İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Yenidoğan çetesi üyelerinden korkunç itiraf: Ayakta geleni öldürüyorlar! Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar mı?

YAŞLILARI DA HEDEF ALDILAR

Duruşmaya sayılı günler kala çete hakkında kan donduran yeni gelişmeler yaşandı. Yenidoğan çetesinin sadece bebekleri değil yaşlıları da hedef aldığı iddia edildi.

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