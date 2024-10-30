2 PKK’lı teröristin TUSAŞ saldırısında flaş detay! 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesi

Sayım esnasında 3 HÜRJET çalışanının sığınakta olmadığının ortaya çıkması üzerine görevlilerin aranmaya başladığını da aktaran Uraloğlu, "Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Atar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar, bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş, bir brandayla ürettikleri HÜRJET'İN üstünü kapatmaya çalışıyorlar." dedi.