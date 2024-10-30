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2 PKK’lı teröristin TUSAŞ saldırısında flaş detay! 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesi

PKK'nın TUSAŞ saldırısında yeni detaylar çıkama devam ediyor. Ulaştırma ve Alyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PKK'lı iki teröristin saldırısı sırasında 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:27 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:27
2 PKK’lı teröristin TUSAŞ saldırısında flaş detay! 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesi

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ'a 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı hakkında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı.

2 PKK’lı teröristin TUSAŞ saldırısında flaş detay! 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesi

Sayım esnasında 3 HÜRJET çalışanının sığınakta olmadığının ortaya çıkması üzerine görevlilerin aranmaya başladığını da aktaran Uraloğlu, "Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Atar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar, bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş, bir brandayla ürettikleri HÜRJET'İN üstünü kapatmaya çalışıyorlar." dedi.

2 PKK’lı teröristin TUSAŞ saldırısında flaş detay! 3 TUSAŞ çalışanının HÜRJET mücadelesi

HÜRJET'İN ÜSTÜNÜ BRANDAYLA KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR: TERÖRİSTLER ZARAR VERMESİN DİYE

Çalışanların tüm çabasının teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye olduğunu sözlerine ekleyen Uraloğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

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