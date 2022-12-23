CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer halkın parasını yine konserlere döktü! Tarkan'dan sonra şimdi de Gülşen'e 5 milyon TL

GÜLŞEN'E ASTRONOMİK ÜCRET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in arkadaşı olan Tarkan'a 9 Eylül İzmir'in kurtuluş gününde verdirdiği konser için ödediği para büyük tartışmalara neden oldu.

Soyer, önce Tarkan'ın para almayacağını söyledi, ardından ise, alacağını ancak bunu bağışlayacağını söyledi. En son ise konser ücretinin sponsorlar tarafından ödendiğini söylemeye başladı. Ardından Tarkan'a sponsorlar tarafından 3 milyon 540 bin lira ödendiği açıklandı. Soyer, bu yılbaşı gecesi ise ünlü şarkıcı Gülşen'e konser verdirecek. Gülşen'e de 5 milyon lira ödeme yapılacağı belirtiliyor.