CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer halkın parasını yine konserlere döktü! Tarkan'dan sonra şimdi de Gülşen'e 5 milyon TL

İzmir'in Konak ilçesindeki Mersinli Mahallesi, 67 yıldır yenilenmeyen altyapısı nedeniyle yerinde sayıyor. Altyapı yetersiz olduğu için her yağmurda ev ve işyerlerini su basan Mersinli Mahallesi'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Hasan Hüseyin Bayduğa, hizmet alamamaktan yakındı. 27 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nden altyapı istediklerini anlatan Bayduğa, "Alt yapımız 67 yıldır aynı şekilde duruyor. Su tahliye pompalarıyla idare etmeye çalışıyorlar. Ama bu sorun pompayla çözülmez. Her gelen Büyükşehir Belediye Başkanı altyapıyı yapacağını söylüyor. Burası kentin merkezinde olmasına rağmen semtimiz ilgisizliğe terk edildi" dedi.