İsmail Küçükkaya’dan CHP’li belediyelerin konser vurgununa isyan!

CHP'li belediyelerin kamu kaynaklarını yüksek ücretli konserlerle yandaşlarına dağıtması tepkilere neden oldu. Bu savurganlığa CHP tarafından fonlanan Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'dan eleştiri geldi. Elinde 20 tane isim olduğunu söyleyen İsmail Küçükkaya, "Bir tanesi 1.7 milyon lira almış İstanbul'daki bir belediyeden... Bir tanesi 5 milyon, bir tanesi 3 milyon lira... 10 milyon teklif edilen bile var." dedi. Bu isimlerin başında Şevval Sam'ın olduğu biliniyor. Öyle ki CHP'li Konak Belediyesi'nin şarkıcı Şevval Sam'a 29 Ekim konseri için 5.300.000 TL ödeme yapacağı gündeme gelmiş daha sonra birçok CHP'li belediyenin 2024 yılında Şevval Sam'a konser verdirdiği ortaya çıkmıştı.