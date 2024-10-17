Her 29 Ekim'de Atatürk maskeli İzmir söğüş! CHP'li Konak Belediyesi'nden Şevval Sam'a 2 saat için 5 milyon 300 bin TL... Belge belge soygun
Yetersiz altyapı yüzünden iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine yol açan CHP'li Konak Belediyesi, Şevval Sam konseri için milyonları gözden çıkardı. İstanbul merkezli Vigor Sanat'a verilen adrese teslim ihaleye göre Şevval Sam'a 29 Ekim konseri adı altında 5.300.000.00 TL kaşe bedeli ödenecek. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun "Borç içinde bir belediyeyiz. Gerekirse pankart asarım" sözleriyle yaptığı siyasi şov hala hafızalardaki yerini korurken her 29 Ekim'de yapılan Atatürk maskesli 'İzmir söğüş' büyük tepki çekti. TAKVİM İzmirlinin cebinden çıkan milyonları belgeleriyle ortaya koydu.
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17 Nisan 2024'te iflasın eşiğinde olduklarını belirtip "Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart asarım" diyen CHP'li İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 28 Ekim'deki Şevval Sam konseri için dudak uçuklatan bir meblağı gözden çıkardı.
VİGOR SANAT'A ADRESE TESLİM İHALELER
"Vigor Sanat" isimli şirkete 2 saatlik konser için milyonlar ödendi.
Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif mektubunda "29 Ekim Cumhuriyte Bayramı kutlamaları programı içeriğinde 28 Ekim 2024 tarihinde Karantina Meydanı'nda yapılacak olan Şevval Sam konseri hizmet alımı" ifadeleriyle iş tanımı yer aldı.
SÖĞÜŞÜN KAŞESİ... 5.300.000 TL
Sanatçı kaşe bedeli adı altında Şevval Şam'ın KDV hariç 5.300.000.00 TL alacağı öğrenildi.
CHP'li Konak Belediyesi'nin ihya ettiği Vigor Kültür Sanat Danışmanlık Ajansı isimli şirketi merkezi İstanbul'da yer alıyor. Aynı şirketin CHP'li birçok belediyeden milyonluk ihaleler aldığı öğrenildi.
YETERSİZ ALTYAPI ÖLÜMLERE YOL AÇARKEN KONSERE MİLYONLAR AKITTI
"İflasın eşiğindeyiz" algısı yapıp Konak'a yatırım yapmayan CHP'li belediyenin altyapı sorununu çözmek yerine 2 saatlik Şevval Sam konserine milyonlarca lira akıtması büyük tepki çekti.
Bilindiği üzere Konak'taki yetersiz altyapı geride bıraktığımız aylarda Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay isimli vatandaşların ölümüne yol açmıştı. İki talihsiz isim, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinde karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılarak can vermişti.
SGK'YA BORÇLU
CHP'li Konak Belediyesi'nin SGK borcu ise 433.800.812 TL.
BU İLK SKANDAL DEĞİL
Şevval Sam'a verilen 5 milyon 300 bin TL ilk skandal değil.
Tunç Soyer döneminde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında Kenan Doğulu ve Sertap Erener konserlerinin de yer aldığı organizasyonlara 53 milyon liraya yakın para ödediğini Takvim.com.tr belgeleriyle ortaya koydu.
2023'te Soyer döneminde 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Kenan Doğulu'ya konser verdirmek için ihaleye çıkıldı.
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konseri için teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum" başlığıyla gerçekleştirilen ihaleyi Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firma 12 milyonluk sözleşme bedeliyle aldı.
KENAN DOĞULU'YA NE KADAR ÖDENDİ?
Kenan Doğulu'ya ise konser için 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığı görüldü.
26 Mayıs 2023 tarihil Sertap Erener konseri için İzmirlinin cebinden 4 milyon TL çıktı. "Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan gerçekleşecek 'Sertap Erener Konseri' için teknik organizasyonun kiralama ve hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihale ise 3 milyon 850 bin liralık sözleşme bedeli ile yine Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.
DAHA ÖNCE DE TARKAN VE GÜLŞEN'E PARA YAĞDIRMIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de Tarkan konseri için 25 milyon Gülşen konseri için ise 10 milyon TL'lik ödemeler yapmıştı.