Her 29 Ekim’de Atatürk maskeli İzmir söğüş! CHP’li Konak Belediyesi’nden Şevval Sam’a 2 saat için 5 milyon 300 bin TL... Belge belge soygun

Kenan Doğulu (Takvim.com.tr / Arşiv)



KENAN DOĞULU'YA NE KADAR ÖDENDİ?



Kenan Doğulu'ya ise konser için 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığı görüldü.



26 Mayıs 2023 tarihil Sertap Erener konseri için İzmirlinin cebinden 4 milyon TL çıktı. "Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndan gerçekleşecek 'Sertap Erener Konseri' için teknik organizasyonun kiralama ve hizmet alımı" başlığıyla çıkılan ihale ise 3 milyon 850 bin liralık sözleşme bedeli ile yine Festival Yayın Yapım Reklamcılık ve Organizasyon isimli firmaya verildi.