Hileli ürün satan firmalar (markalar) - Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Aktaş, Aydeniz, Dörtyol kasabı!

Gıda sektöründe sahtekarlık ve hileli ürün satışı yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı mücadele Türkiye'de yeni bir noktaya taşındı. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla beraber gıda taklit ve tağşiş süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetileceğini bildirdi. Bakanlık taklit veya hileli gıda satan firma ve markaların listesini de paylaştı. İşte marka marka domuz eti ve tek tırnaklı eti tespit edilen firmaların listesi...
Listede hangi ürünler var?
Bakanlık tarafından yayınlanan listede kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün var. Ayrıca taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün ifşa edilmiş durumda.
İŞTE O MARKALAR:
Demeter Gıda İth. İhr. İma. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Doycan Piliç Sosis Emülsifiye Et Ürünü
Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 02.04.2024
İlçe: Torbalı
Şehir: İzmir
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Dörtyol Kasabı - Halil Gençel
Ürün: Kırmızı Parça Et
Hileli İçerik: Tek Tırnaklı Eti
Tespit Tarihi: -
İlçe: Akdeniz
Şehir: Mersin
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Efes Pidecisi - Hüseyin Gökkaynak
Ürün: Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)
Hileli İçerik: Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 28.03.2024
İlçe: Selçuk
Şehir: İzmir
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Egemen Sucukları Osman Dursun - Oğuzhan Dursun
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 25.06.2024
İlçe: Merkez
Şehir: Afyonkarahisar
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Ekin Gıda - Hüseyin Ekin
Ürün: Dana Sucuk
Hileli İçerik: Sakatat (dil)
Tespit Tarihi: 07.06.2024
İlçe: Bayraklı
Şehir: İzmir
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Erciyes Sakadat Et Tavuk Deri Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
Hileli İçerik: Sakatat (baş Eti)
Tespit Tarihi: 0624
İlçe: Kocasinan
Şehir: Kayseri
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Erdinç Battal - Metin Et - Hulusi Aksoy Sucukları
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 25.05.2022
İlçe: Merkez
Şehir: Afyonkarahisar
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoça
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
Hileli İçerik: Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 30.07.2024
İlçe: Kızılcahamam
Şehir: Ankara
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoça
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 28.05.2023
İlçe: Kızılcahamam
Şehir: Ankara
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tespit Tarihi: 230306
İlçe: Merkez
Şehir: Afyonkarahisar
Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri
Et ve et ürünleri kategorisinde diğer firmalar:
Karkas Et
Firma: Mehmet Aslan Tozman
Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
İlçe: Yüreğir
İl: Adana
Yemeklik Karışım Yağı
Firma: Nedim Çiftçi
Uygunsuzluk: Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
İlçe: Didim
İl: Aydın
Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Kıyma)
Firma: PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu - Rabia Saylan
Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
İlçe: Yüreğir
İl: Adana
Kırmızı Et
Firma: Nurettin Saygılı - Hareketli Araç
Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti
İlçe: Yüreğir
İl: Adana
Tas Kebabı
Firma: Ntepe Mad. İnş. Taah. Malz. Eml. Gıda Loj. Tar. Hay. Oto. Tur. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Merve Lokantası)
Uygunsuzluk: Tek tırnaklı eti tespiti, domuz eti tespiti
İlçe: Kepez
İl: Antalya