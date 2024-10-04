Hileli ürün satan firmalar (markalar) - Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Aktaş, Aydeniz, Dörtyol kasabı!

Gıda sektöründe sahtekarlık ve hileli ürün satışı yaparak vatandaşların sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı mücadele Türkiye'de yeni bir noktaya taşındı. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla beraber gıda taklit ve tağşiş süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetileceğini bildirdi. Bakanlık taklit veya hileli gıda satan firma ve markaların listesini de paylaştı. İşte marka marka domuz eti ve tek tırnaklı eti tespit edilen firmaların listesi...