Hileli ürün satan firmalar (markalar) - Domuz eti çıkan firmalar hangileri? Aktaş, Aydeniz, Dörtyol kasabı!

Listede hangi ürünler var?

Bakanlık tarafından yayınlanan listede kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün var. Ayrıca taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün ifşa edilmiş durumda.

İŞTE O MARKALAR:

Demeter Gıda İth. İhr. İma. Paz. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Doycan Piliç Sosis Emülsifiye Et Ürünü

Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 02.04.2024

İlçe: Torbalı

Şehir: İzmir

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Dörtyol Kasabı - Halil Gençel

Ürün: Kırmızı Parça Et

Hileli İçerik: Tek Tırnaklı Eti

Tespit Tarihi: -

İlçe: Akdeniz

Şehir: Mersin

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Efes Pidecisi - Hüseyin Gökkaynak

Ürün: Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)

Hileli İçerik: Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 28.03.2024

İlçe: Selçuk

Şehir: İzmir

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Egemen Sucukları Osman Dursun - Oğuzhan Dursun

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 25.06.2024

İlçe: Merkez

Şehir: Afyonkarahisar

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Ekin Gıda - Hüseyin Ekin

Ürün: Dana Sucuk

Hileli İçerik: Sakatat (dil)

Tespit Tarihi: 07.06.2024

İlçe: Bayraklı

Şehir: İzmir

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Erciyes Sakadat Et Tavuk Deri Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Hileli İçerik: Sakatat (baş Eti)

Tespit Tarihi: 0624

İlçe: Kocasinan

Şehir: Kayseri

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Erdinç Battal - Metin Et - Hulusi Aksoy Sucukları

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 25.05.2022

İlçe: Merkez

Şehir: Afyonkarahisar

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoça

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Hileli İçerik: Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 30.07.2024

İlçe: Kızılcahamam

Şehir: Ankara

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoça

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 28.05.2023

İlçe: Kızılcahamam

Şehir: Ankara

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri

Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Hileli İçerik: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tespit Tarihi: 230306

İlçe: Merkez

Şehir: Afyonkarahisar

Ürün Kategorisi: Et ve Et Ürünleri