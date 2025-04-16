Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları

Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, saygılı ve bu kadar; aslında ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmak da, zarafetle yürütmeye çalışırken, bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. 'Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar' duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey.