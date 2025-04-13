İstanbul’da yüz binler Gazze’deki soykırım için bir araya geldi: Gazze ölüyor ayağa kalk!

"Bugün Gazze ve Filistin halkı tümü yaya direnişin nasıl yapıldığını gösteriyor. Mallarını evlatlarını canlarını mescidi aksa için feda ediyorlar. Asla normalleşmesi kabul etmeyeceğiz. Burada topladığımız gibi bir gün de mescidi aksanın avlusunda bir araya geleceğiz. Filistinlilerin direnişine destek olmak için Siyonistleri destekleyen şirketlere boykot yapmalıyız. Çocuklarımızı gençlerimizi boykot konusunda bilinçlendirmeliyiz. Çocuklarınıza boykotu öğretin. Tek kuruş dahi olsa bu suça ortak olmayın. Bu Siyonist katiller bütün bir ümmetin varlığına kast etmektedir" diye konuştu.

KIYAMET GÜNÜ GİBİ

İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının tanığı Filistinli hemşire, "tahliye uyarısından" sadece 20 dakika sonra hastanenin vurulduğunu ve gördüklerinin kıyameti andırdığını söyledi. El-Ehli Baptist Hastanesi'nde görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir hemşire, AA muhabirine, saldırı anlarını anlattı.

Bombardımandan "yalnızca 20 dakika" önce tahliye uyarısı yapıldığını aktaran hemşire, uyarının ardından büyük panik ve kaos yaşandığını ifade etti. Yaralıların tahliyesi için yeterli sürenin olmadığına dikkati çeken Filistinli hemşire, "Yeterli ambulans olmadan yaralıları kurtarmak için zamanla yarışıyorduk. Yaralıları yakındaki sokaklara taşıdık, sedyelere ya da doğrudan yere yatırdık. Yaralı bir kız çocuğu burada son nefesini verdi." dedi.

"TAHLİYE UYARISINDAN SADECE 20 DAKİKA SONRA BOMBALANDIK" Gece yarısından sonra saat 01.30'da hastanenin tahliye edilmesi yönünde bir telefon aldıklarını aktaran Filistinli hemşire, karşıdaki kişiye çok sayıda hastanın bulunduğu hastanenin tahliye sürecinin zorluğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.