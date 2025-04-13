İstanbul’da yüz binler Gazze’deki soykırım için bir araya geldi: Gazze ölüyor ayağa kalk!

On binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü etnik ve dini temelli soykırıma tepki göstermek amacıyla tarihi Beyazıt Meydanı'nda toplandı.
"HAMAS'A SELAM DİRENİŞE DEVAM"
İsrail protestosu öncesinde meydan tıklım tıklım doldu. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Öğle namazı sonrasında başlayan yürüyüşte on binlerce kişi Ayasofya Cami önüne yürüdü. Yürüttüğü sırasında da sık sık tekbir getirerek, "Hamas'a selam direnişe devam", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", diye slogan attı.
ÖLDÜRÜLMÜŞ ÇOCUK MAKETİ BIRAKTILAR
İsrail protestosuna AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile on binlerce kişi katıldı.
Ayasofya önüne ulaşan on binler burada okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi. İsrail'in öldürdüğü çocukları göstermek isteyen vatandaşlar yere öldürülmüş iki çocuk maketi bıraktı.
"FİLİSTİN VE GAZZE HALKI DİRENİŞ NASIL YAPILIYOR GÖSTERİYOR"
İsrail protestosunda konuşan Dünya Âlimler Birliğinden Muhammed El Hac, "Bu etkinlik Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunun göstergesidir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Osmanlı Sultanı Abdülhamit, Filistin'de bir karış toprağını bile Yahudilere verilmesine karşı çıkmıştı. Bu hastalıklı virüsün Filistin'e hakım olmasına müsaade etmeyeceğiz. "
"Bugün Gazze ve Filistin halkı tümü yaya direnişin nasıl yapıldığını gösteriyor. Mallarını evlatlarını canlarını mescidi aksa için feda ediyorlar. Asla normalleşmesi kabul etmeyeceğiz. Burada topladığımız gibi bir gün de mescidi aksanın avlusunda bir araya geleceğiz. Filistinlilerin direnişine destek olmak için Siyonistleri destekleyen şirketlere boykot yapmalıyız. Çocuklarımızı gençlerimizi boykot konusunda bilinçlendirmeliyiz. Çocuklarınıza boykotu öğretin. Tek kuruş dahi olsa bu suça ortak olmayın. Bu Siyonist katiller bütün bir ümmetin varlığına kast etmektedir" diye konuştu.
KIYAMET GÜNÜ GİBİ
İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının tanığı Filistinli hemşire, "tahliye uyarısından" sadece 20 dakika sonra hastanenin vurulduğunu ve gördüklerinin kıyameti andırdığını söyledi.
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir hemşire, AA muhabirine, saldırı anlarını anlattı.
Bombardımandan "yalnızca 20 dakika" önce tahliye uyarısı yapıldığını aktaran hemşire, uyarının ardından büyük panik ve kaos yaşandığını ifade etti.
Yaralıların tahliyesi için yeterli sürenin olmadığına dikkati çeken Filistinli hemşire, "Yeterli ambulans olmadan yaralıları kurtarmak için zamanla yarışıyorduk. Yaralıları yakındaki sokaklara taşıdık, sedyelere ya da doğrudan yere yatırdık. Yaralı bir kız çocuğu burada son nefesini verdi." dedi.
"TAHLİYE UYARISINDAN SADECE 20 DAKİKA SONRA BOMBALANDIK"
Gece yarısından sonra saat 01.30'da hastanenin tahliye edilmesi yönünde bir telefon aldıklarını aktaran Filistinli hemşire, karşıdaki kişiye çok sayıda hastanın bulunduğu hastanenin tahliye sürecinin zorluğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Ancak uzun sürmeden hastanenin vurulduğuna işaret eden hemşire şu ifadeleri kullandı:
"Bir anda feryatlar yükselmeye başladı. Etrafta 'Hastaneyi hemen boşaltın' sesleri yankılanıyordu. Ortam tam bir kargaşa hali idi; hastalar, refakatçiler, hayatını kaybedenler... Her şey birbirine karışmıştı. İsrail ordusu, tahliye uyarısından sadece 20 dakika sonra korkunç şekilde bombaladı."
Yaşadıklarını "Görüntü kıyameti andırıyordu." sözleriyle tarif eden Filistinli hemşire, İsrail'in kendilerine tıbbi malzemeleri kurtarma fırsatı da tanımadığını dile getirdi.
"HER YERDE YANGIN ÇIKTI, BİNA YERLE BİR OLDU"
Saldırının tanıklarından bir başka Filistinli ise hastanede art arda iki büyük patlama yaşandığını, yapılardan kopan taşların havada uçuştuğunu söyledi.
Patlama sonrası hastanenin her yerinde yangın çıktığını, yangının bitişikteki kiliseye sıçradığını, saldırıda hedef alınan binanın tamamen yerle bir olduğunu aktaran söz konusu Filistinli, bombardımanın 17 Ekim 2023'te yine aynı hastaneye düzenlenen ve yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybettiği o büyük saldırıyı hatırlattığını dile getirdi.
İsrail ordusu gece yarısından sonra Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.
Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.