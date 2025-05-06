Özgür Özel’e saldırmıştı! Selçuk Tengioğlu hakkında yeni gelişme! 24 yıl önce de bıçak zoruyla çocuğun parasını gasbetmiş

Kızılkaya, 2011 yılında Hatay İskenderun'da yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yıl 2001, İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde yaşıyoruz. Evde annem, dayım ve bazı akrabalarımız vardı. Annem bakkala gitmemi istedi. Evin dış merdivenlerinden inerken, karanlık merdiven boşluğunda bir anda boynumda bir bıçak hissettim. Şok içindeydim. Benden paramı istedi. Sesimi çıkaramadım. 'Cebimde az param var, yukarıda yalnız yaşıyorum, daha fazlasını getireyim' dedim. 'Gelmezsen seni doğrarım' dedi. Cebimdeki küçük miktar parayı aldı. Yukarı çıkınca dayıma haber verdim. Yanıma kalın bir sopa aldım. Aşağı indiğimde sopayla vurmaya başladım. Dayım da aynı şekilde müdahale etti. Gürültüyü duyan komşular da çıktı. Yaklaşık 15 kişi şahsı etkisiz hale getirdik. Olay o gün orada kapandı. Yıllar sonra aynı kişinin 2 çocuğunu vahşice katlettiğini ve bugün ülkenin ana muhalefet liderine saldırdığını öğrenmek tarifi zor bir duygu. Verilmiş sadakam varmış" ifadelerini kullandı.

"BİZE NELER YAPMAZDI?"

Kızılkaya, vatani görevini 2'nci Özel Koruma Tabur Komutanlığı'nda yaptığını, koruma görevlerinde bulunduğunu, aynı zamanda sağlık eğitimi de aldığını söyleyerek, "O zamanki şartlarda hatırladığım kadarıyla ben bu şahsın bir madde bağımlısı olduğunu veya zihinsel bir hastalığa sahip olduğunu düşünmüştüm. O gün en büyük şansım bir devlet dairesinde profesyonel memur olarak güvenlik personeli olan dayımın olmuş olması oldu. Onun belki müdahalesiyle, bugün hayattayım diyebilirim. Çünkü bir cani, 'baba' diyemiyorum, kendi evladına anneler gününde kıyabiliyorsa bizlere neler yapmazdı? Bizler 6 yıldır yüzlerce hayat kurtaran bir arama kurtarma ekibiyiz. Önce insan ve insan hayatı olarak bakıyor ve mücadele veriyoruz. Umarım hiçbir siyasi partili, ülkemizde, Meclisimizde, halkın oylarıyla seçilmiş hiçbir siyasi bu tarz şiddete ve olaylara maruz kalmaz" dedi.