Deprem kabinleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremini yaşadığımız dönemde yoğun ilgi görmüştü. Deprem soğuk yüzünü İstanbul'da tekrar gösterince son günlerde bu kabinler yeniden talep görür oldu.
15 GÜN HAYATTA KALMA İMKANI SAĞLIYOR
Evler için tasarlanan kabinler, 15 gün hayatta kalma imkanı sağlıyor.
İstanbul'da yaşanan depremde kabine giren Sayın ailesi kabine ilişkin deneyimlerini aktardı. Özlem Sayın, " Oğlumla beraber, sensör öttü. Ötünce beraber hızlıca buraya geldik. Ben normalde böyle kapalı mekanlara girmem ama deprem olduğu an buradayım. " dedi.
Deprem anında annesini kabine soktuğunu söyleyen Taha Sayın ise; "Ben annemi içeri soktum. Annem birazcık panik atak olduğu için. Ardından ben girdim. Kapıyı kilitledim. Depremin bitmesini bekledik." ifadelerini kullandı.
FİYATLARI NE KADAR?
Kabinin evde yer kaplamadığını belirten Sayın ailesi, "Televizyon ünitesi gibi gözüküyor" dedi. Kabinlerin fiyatlarının 150 bin TL ile 500 bin TL arasında çeşitlilik gösterdiği ortaya çıktı.