Deprem kabinleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremini yaşadığımız dönemde yoğun ilgi görmüştü. Deprem soğuk yüzünü İstanbul 'da tekrar gösterince son günlerde bu kabinler yeniden talep görür oldu.

Deprem kabininin maliyeti ne kadar?

İçerisinde ise her türlü yaşam malzemesi mevcut.

İstanbul'da yaşanan depremde kabine giren Sayın ailesi kabine ilişkin deneyimlerini aktardı. Özlem Sayın, " Oğlumla beraber, sensör öttü. Ötünce beraber hızlıca buraya geldik. Ben normalde böyle kapalı mekanlara girmem ama deprem olduğu an buradayım. " dedi.