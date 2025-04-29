SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

İstanbul'da yaşanan deprem fırtınası endişeleri artırdı. Birçok vatandaş depremin ardından alternatif güvenli yer arayışına yöneldi. Kimi binasını yenilemeye koyulurken kimisi ise daha uygun fiyatlı bir yöntem olan deprem kabinlerini tercih ediyor. Peki, evler için tasarlanan mobilya görünümlü 'deprem kabinleri' her daireye yerleştirilebiliyor mu ve maliyeti ne kadar?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:26
Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

Deprem kabinleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremini yaşadığımız dönemde yoğun ilgi görmüştü. Deprem soğuk yüzünü İstanbul'da tekrar gösterince son günlerde bu kabinler yeniden talep görür oldu.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

15 GÜN HAYATTA KALMA İMKANI SAĞLIYOR

Evler için tasarlanan kabinler, 15 gün hayatta kalma imkanı sağlıyor.

Deprem kabininin maliyeti ne kadar?

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

İçerisinde ise her türlü yaşam malzemesi mevcut.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

Bu malzemeler içerisinde; Yiyecek- içecek, düdük, oksijen tüpleri, kürekler bulunuyor.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

İstanbul'da yaşanan depremde kabine giren Sayın ailesi kabine ilişkin deneyimlerini aktardı. Özlem Sayın, " Oğlumla beraber, sensör öttü. Ötünce beraber hızlıca buraya geldik. Ben normalde böyle kapalı mekanlara girmem ama deprem olduğu an buradayım. " dedi.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

Deprem anında annesini kabine soktuğunu söyleyen Taha Sayın ise; "Ben annemi içeri soktum. Annem birazcık panik atak olduğu için. Ardından ben girdim. Kapıyı kilitledim. Depremin bitmesini bekledik." ifadelerini kullandı.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

FİYATLARI NE KADAR?

Kabinin evde yer kaplamadığını belirten Sayın ailesi, "Televizyon ünitesi gibi gözüküyor" dedi. Kabinlerin fiyatlarının 150 bin TL ile 500 bin TL arasında çeşitlilik gösterdiği ortaya çıktı.

Deprem endişe yarattı! Kabinlere ilgi arttı! Peki maliyetleri ne kadar?

Deprem olunca içerisindeki uyarı sistemi ile alarm veren kabin, her eve yerleştirilebiliyor.