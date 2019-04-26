12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...
Emeklilere ilk kez geçtiğimiz yıl ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl da ödenecek. Milyonlarca emekli Ramazan ayının gelmesi ile birlikte verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih aralığı da netleşti. Peki emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...
Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.
YENİ BAŞVURAN DA
Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.