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12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

Emeklilere ilk kez geçtiğimiz yıl ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl da ödenecek. Milyonlarca emekli Ramazan ayının gelmesi ile birlikte verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih aralığı da netleşti. Peki emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...

26.04.2019 09:27 - Son Güncelleme: 26.04.2019 09:27
12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

YENİ BAŞVURAN DA
Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.

12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

MAAŞLAR NE ZAMAN?
Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaş da ödenecek. Memur emeklisi maaşını 1-5 Haziran'da alıyor.

12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

Ancak SSK ve Bağkur emeklisi maaşını emeklilik kartındaki numarasına göre 17-28 Mayıs arasında çekecek. Dolayısıyla SSK ve Bağkur emeklisi bayrama maaşlarını çekmiş olarak girecek. Memur emeklisine de 31 Mayıs'a kadar ödeme yapılması bekleniyor.

12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

HACZEDİLEMİYOR
Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak.

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