12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

YENİ BAŞVURAN DA

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.