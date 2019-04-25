Emekliye ek zam! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? 25.04.2019 09:27

Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? Emeklileri zam oranlarını ne zaman öğrenecek? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren o detaylar...