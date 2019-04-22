Türkiye'de 12.3 milyon kişiye emekli maaşı ödeniyor. Bunların bir kısmı dul ve yetim maaşı olsa da emekli olan sayısı yine 100'den fazla ülkenin nüfusunun üzerinde. Emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Peki çalışan emekliye ikinci tazminat ve kıdem tazminatı nasıl alır? Emekli ikinci tazminat alma başvuru şartları nedir? İşte tüm detaylar
Çalışan emekliye ikinci tazminat ve kıdem tazminatı nasıl alır? SGK Bağkur emeklisi ikinci tazminat alma başvuru şartları nedir?22.04.2019 12:12
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