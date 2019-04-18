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Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı! Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri artacak

18.04.2019 09:20

Başkan Erdoğan, 1.6 milyon çalışana müjdeyi verdi, '3600 ek gösterge Meclis'te ilk ele alınacak düzenlemelerden biri olacak' dedi. 4 meslek için tek paket hazırlanması beklenirken, yeni sistem sadece çalışanların değil emeklilerin de kazancını artıracak. Peki 3600 ek gösterge ile emekliler ve memurların gelirlerinde ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...


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