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12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...

27.04.2019 10:08

Emeklilere ilk kez geçtiğimiz yıl ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl da ödenecek. Milyonlarca emekli Ramazan ayının gelmesi ile birlikte verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Emekliye bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih aralığı da netleşti. Peki emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar...


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