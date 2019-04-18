Milyonlarca emekliye ikinci maaş şansı! Tamamlayıcı emeklilik teşvik edilecek... 18.04.2019 11:04

Milyonlarca emekliye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni kıdem sistemiyle kurum ya da şirketler çalışana emeklilikte ikinci maaş ya da toplu ödeme yapabilecek. Bunun için tamamlayıcı emeklilik teşvik edilecek... İşte emekliye ikinci baharda çifte maaş ve tamamlayıcı emeklilik teşvikinin detayları...