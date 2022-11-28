CENTCOM'dan skandal paylaşım! ABD ordusundan YPG'ye 'kan' yardımı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İstiklal Caddesi saldırısının ardından başlattığı Pençe – Kılıç Hava Harekatı gündemdeki yerini korurken kara harekatının ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu. Terör örgütü elebaşları TSK'nın hava harekatı sonrası 'Türkiye'yi durdurun' ağlamasındayken Suriye medyası haddini aşan bir başlık attı. Öte yandan sözde müttefik ABD teröristlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'dan skandal bir paylaşım geldi. CENTCOM'un Twitter hesabı, Suriye'deki koalisyon güçlerinin SDF'li ortaklarına 20 ünite kan ve plazma bağışladığını duyurdu.
Türkiye'nin 19 Kasım Cumartesi gecesi başlattığı Pençe-Kılıç Hârekatı'nda sekiz gün geride kaldı, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki teröristler havadan bombardımana tutuluyor. Savaş uçakları ve silahlı insansız hava araçlarının katıldığı operasyonda, son yapılan açıklamaya göre 326 terörist öldürüldü.
Suriye'nin kuzeyinde askerleri bulunan ABD ve Rusya, Ankara'dan frene basmasını istiyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta birçok kez kara hârekatı sinyalini verdi. Erdoğan, Pazar günü Konya'da yaptığı açıklamada "Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızın kullanmamızın önüne kimse geçemez" dedi.
Türk jetleri Pazar günü Halep'in kuzeyindeki YPG'li teröristleri hedef aldı. İnsansız hava araçları da yine Tel Rıfat'ta teröristleri vurdu.
Ankara'nın kararlı tavrı, YPG'li teröristlerde paniği artırdı. ABD şemsiyesine güvenen ancak bir kez daha hayal kırıklığı yaşayan terör yandaşları, Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da hafta sonu gösteri düzenledi. YPG'li teröristler ve terör yandaşları PKK elebaşının fotoğrafını taşıdı, ellerinde paçavralarla yürüdü.
Kamışlı'dan fotoğraflar servis eden Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, terör yandaşlarının sloganlar attığını bildiriyor.
Kamışlı'nın bağlı olduğu Haseke'de ise, Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Alexander Chayko'nun gizli bir buluşması vardı. Chayko, YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.
Mazlum Abdi, Türkiye'nin operasyona başlamasıyla uluslararası medyada sıklıkla görünen bir isim. Politico dergisine röportaj veren terör elebaşı Abdi, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi ve Washington'ın verdiği sözleri tutmadığını savundu.
Lübnan televizyonu El Meyadin, Haseke'de gerçekleşen görüşmede ise Türkiye'nin muhtemel kara hârekatının Chayko ve Abdi arasında masaya yatırıldığını bildirdi. Habere göre, Rus komutan Suriye ordu birliklerinin Türkiye sınırına konuşlandırılmasını bir kez daha gündeme getirdi.
Görüşmede muhtemel bir Türk operasyonuna karşı alınacak önlemlerin de gündeme geldiğini belirten El Meyadin'e göre, Suriye birliklerinin konuşlanacağı hat Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede olabilir.
Lübnan televizyonu ayrıca, Chayko ve elebaşı Abdi'nin 2020 yılında da buluştuğunu hatırlatıyor.
Moskova, Pençe Kılıç'ın başından bu yana Ankara'ya itidal çağrısında bulunuyor. Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'nin birbirine karşı adım atmaya açık olduğuna dair emareler gördüğünü kaydetti.
Suriye medyasında ise, Türkiye'nin hârekatı skandal başlıklarla yer buluyor. Teşrin gazetesi, Haseke kırsalında yoğun topçu saldırısı görüldüğünü belirttiği haberinin başlığında 'Türk işgalciler' ve 'paralı askerleri' gibi sınırı aşan ifadeler kullandı.