CENTCOM’dan skandal paylaşım! ABD ordusundan YPG’ye ’kan’ yardımı

Kamışlı'nın bağlı olduğu Haseke'de ise, Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Alexander Chayko'nun gizli bir buluşması vardı. Chayko, YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Mazlum Abdi, Türkiye'nin operasyona başlamasıyla uluslararası medyada sıklıkla görünen bir isim. Politico dergisine röportaj veren terör elebaşı Abdi, ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi ve Washington'ın verdiği sözleri tutmadığını savundu.

Lübnan televizyonu El Meyadin, Haseke'de gerçekleşen görüşmede ise Türkiye'nin muhtemel kara hârekatının Chayko ve Abdi arasında masaya yatırıldığını bildirdi. Habere göre, Rus komutan Suriye ordu birliklerinin Türkiye sınırına konuşlandırılmasını bir kez daha gündeme getirdi.