DEAŞ maske PKK/YPG maşa, ABD'nin tek derdi kendi çıkarları! Pentagon'dan Ignatius'a ısmarlama haber: Türkiye'yi hedef aldılar

Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.
Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata çok sayıda F-16 ve SİHA katıldı. Aralarında örgütün sözde Kamışlı sorumlusu Rezan Gelo'nun da olduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
PENTAGON TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU!
Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.
Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.
Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.
Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.
Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
ÇELİK'TEN PENTAGON'A SALVOLAR
Öte yandan MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Pentagon'un bu skandal tutumu soruldu.
Çelik söz konusu açıklamayı 'müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor' şeklinde yorumladı ve "Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" sorularını yöneltti.
İşte konuya ilişkin o açıklama;
Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur. Siz buralara yakın yerlerde ne yapıyorsunuz? Nihayetinde ABD, NATO'da müttefiğimiz. Bu kadar yakınsanız terör örgütlerine, bir NATO müttefiği olarak terör örgütlerini sizin orada bertaraf etmeniz lazım.
Bu kadar yakın olduğunuz yerden Karkamış'a roket atılıyor, öğretmenimiz şehit oluyor. O zaman bunu niye engellemiyorsunuz. Bu biz karışmıyoruz, destek veriyoruz itirafıdır. Sizin müdahale etmememeniz bizim güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Türkiye sınırının güvenli olduğuna emin olmak istiyoruz diyorlar. Bundan neyi kast ediyor; biz terör örgütlerine karşı operasyon yaptığımızda Türkiye sınırını kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor. Böylesine müttefiklik pratiğiyle bağdaşmayan bir açıklama olur mu?