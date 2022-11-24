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    • 24.11.2022 23:13
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    DEAŞ maske PKK/YPG maşa, ABD'nin tek derdi kendi çıkarları! Pentagon'dan Ignatius'a ısmarlama haber: Türkiye'yi hedef aldılar

    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/ YPG hedeflerini kapsayacak kara harekatına yönelik verdiği sinyal ABD basınındaki satılık kalemleri adeta kudurttu. Ismarlama haberleriyle ön plana çıkan Pentagon üfürükçüsü Washington Post yazarı David Ignatius, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyor" başlığıyla görüş bildirdiği yazıda DEAŞ ile mücadele yalanına sığınıp, PKK/YPG'yi akladı. Pentagon'dan aldığı talimat ile Türkiye'nin ABD nezdinde müttefikliğini sorgulamaya yeltenen Ignatius yazısının sonunda "Bu nasıl müttefik?" ifadelerini kullandı. Öte yandan DEAŞ'ı maske, PKK/YPG maşa olarak kullanan ABD'nin ise tek derdi kendi çıkarları. Takvim.com.tr konuyu sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Türkiye’nin adımları Pentagon üfürükçüsünü zıplattı

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata çok sayıda F-16 ve SİHA katıldı. Aralarında örgütün sözde Kamışlı sorumlusu Rezan Gelo'nun da olduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    PENTAGON TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU!
    Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.

    Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.

    Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.

    Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.

    Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



    ÇELİK'TEN PENTAGON'A SALVOLAR
    Öte yandan MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Pentagon'un bu skandal tutumu soruldu.

    Çelik söz konusu açıklamayı 'müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor' şeklinde yorumladı ve "Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" sorularını yöneltti.

    İşte konuya ilişkin o açıklama;

    Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur. Siz buralara yakın yerlerde ne yapıyorsunuz? Nihayetinde ABD, NATO'da müttefiğimiz. Bu kadar yakınsanız terör örgütlerine, bir NATO müttefiği olarak terör örgütlerini sizin orada bertaraf etmeniz lazım.

    Bu kadar yakın olduğunuz yerden Karkamış'a roket atılıyor, öğretmenimiz şehit oluyor. O zaman bunu niye engellemiyorsunuz. Bu biz karışmıyoruz, destek veriyoruz itirafıdır. Sizin müdahale etmememeniz bizim güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Türkiye sınırının güvenli olduğuna emin olmak istiyoruz diyorlar. Bundan neyi kast ediyor; biz terör örgütlerine karşı operasyon yaptığımızda Türkiye sınırını kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor. Böylesine müttefiklik pratiğiyle bağdaşmayan bir açıklama olur mu?


        Fotoğrafta: Washington Post yazarı David Robert Ignatius

        ABD'NİN SATILIK KALEMLERİ KUDURDU
        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/ YPG hedeflerini kapsayacak kara harekatına yönelik verdiği sinyal ABD basınındaki satılık kalemleri de adeta kudurttu.

        O isimlerden biri Washington Post yazarı David Robert Ignatius...



        Ignatius, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyor" başlığıyla kaleme alıp görüş bildirdiği yazıda, IŞİD ile mücadele yalanına sığınarak Pentagon'un skandal açıklamasına destek verip, PKK/YPG'yi temize çıkarmak için kolları sıvadı.

        PENTAGON ÜFÜRÜKÇÜSÜ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: "BU NASIL MÜTTEFİK?"
        Söz konusu yazıda Pentagon üfürükçüsü Washington Post yazarı, Türkiye'yi hedef alarak "Bu nasıl müttefik?" ifadelerini kullandı.

        "Pentagon üfürükçüsü" diyoruz çünkü David Robert Ignatius'un söylemleri Pentagon'un skandal açıklamasıyla birebir örtüşüyor.

        Terör örgütü PKK/YPG ile olan mücadeleyi "Türkiye'nin sözde Kürt terörü saplantısı" olarak yorumlayan Ignatius, Türk savaş uçaklarının ABD kuvvetlerine tehlikeli bir şekilde yakın olan hedefleri bombaladığını iddia etti.

        Oysa ki F-16'larımız ve SİHA'larımız, terör örgütü mevzilerini hedef almıştı.



        DEAŞ MASKE, PKK/YPG MAŞA... TEK KAYGILARI ABD ÇIKARLARI
        Terör örgütü PKK ve YPG arasındaki organik bağı gayet iyi bilen ikiyüzlü ABD ve satılık kalemlerinin derdinin DEAŞ'la mücadele olmadığı da açıkça ortada.

        Ankara'nın BM'nin 51. maddesinden doğan hakla düzenleyeceği harekatın ucu ABD çıkarlarına dokunmasından endişelenen Pentagon ve türevi oluşumlar, DEAŞ'a maske olarak, PKK/YPG'yi de maşa olarak kullanıyor.



            CIA ARTIĞI BARKEY DE PAYLAŞTI
            15 Temmuz'un kilit isimlerinden biri olan, eski CIA Ajanı Henri Barkey, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden manidar bir şekilde David Robert Ignatius imzalı Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşarak tüm dikkatleri üzerine topladı.


            David Ignatius

            HARPUT KÖKENLİ ERMENİ...
            Şimdi gelelim Pentagon'dan aldığı talimat ile Türkiye'nin ABD nezdinde müttafikliğini sorgulamaya yeltenen David Ignatius'a...

            David Ignatius, Harput kökenli Ermeni bir ailenin çocuğu.

            ERDOĞAN DAVOS'TA AĞZININ PAYINI VERMİŞTİ
            Ignatius, 29 Ocak 2009 yılında İsviçre'nin Davos köyünde, düzenlenen 'Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli' panelinde de boy göstermişti.



            Türkiye'yi temsilen panele katılan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoağn tarihi 'One Minute' çıkışına imza atarak, tüm dünyaya İsrail zulmünü haykırmıştı.

            Erdoğan, sözünü kesmeye yeltenen Ignatius'a ağzının payını vermişti.



                ISMARLAMA HABERLERİYLE ÖN PLANDA
                Washington Pos yazarı David Robert Ignatius, yaptığı ısmarlama haberlerle de ön plana çıkıyor.

                Bu durumu hemen bir örnekle ele alalım;

                ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla 2021'de sona ermişti.

                "Süper güç" Afganistan'da da çuvallayınca tıpkı Irak'ta çuvallamasının ardından yaptığı gibi imaj düzeltme çabalasına girişmişti.

                Bu noktada devreye giren Ignatius Washington Post'ta kaleme aldığı ısmarlama yazıda, Afganistan'da yaşanan hezimeti perdelemeye çalışmıştı.
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