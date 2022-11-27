Avrupalı yetkililerden Biden'a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor
Dünya aylardır Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken ABD Başkanı Joe Biden çok büyük bir suçlama ile karşı karşıya. ABD merkezli FOX, üst düzey Avrupalı yetkililerin Biden yönetimine öfkeli olduğu söz konusu yetkililerin ABD'yi savaştan çıkar sağlamak ile suçladığının altını çizdi.
27.11.2022 16:27 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:27
24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.
Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin 'Gerçek şu ki, bu savaştan en çok kâr eden ülke ABD çünkü daha fazla gazı daha yüksek fiyatlara satıyorlar ve daha fazla silah satıyorlar' sözlerine yer verildi.