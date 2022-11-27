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Haberler Dünya Avrupalı ​​yetkililerden Biden'a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Avrupalı ​​yetkililerden Biden'a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Dünya aylardır Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı anbean takip ederken ABD Başkanı Joe Biden çok büyük bir suçlama ile karşı karşıya. ABD merkezli FOX, üst düzey Avrupalı yetkililerin Biden yönetimine öfkeli olduğu söz konusu yetkililerin ABD'yi savaştan çıkar sağlamak ile suçladığının altını çizdi.

27.11.2022 16:27 - Son Güncelleme: 27.11.2022 16:27
Avrupalı ​​yetkililerden Biden’a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

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Avrupalı ​​yetkililerden Biden’a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan Batı'da ise derin çatlak net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

Avrupalı ​​yetkililerden Biden’a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Dünya tabiri caizse Biden yönetimi ile ilgili iddia ile çalkalanıyor.

ABD merkezli Fox, Biden yönetimi ile Avrupa'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle derin bir görüş ayrılığı içerinde olduğunu yazdı.

Avrupalı ​​yetkililerden Biden’a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Fox haberi adı saklı tutulan Avrupalı yetkililer ile görüşen Politico'nun analizine dayandırdı.

Üst düzey Avrupalı yetkililerin Biden yönetimine öfkeli olduğu bilgisine yer verilen haberde söz konusu yetkililerin ABD'yi savaştan çıkar sağlamak ile suçladığının altı çizildi.

Avrupalı ​​yetkililerden Biden’a Rusya - Ukrayna savaşı eleştirisi: Savaştan çıkar sağlamak istiyor

Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin 'Gerçek şu ki, bu savaştan en çok kâr eden ülke ABD çünkü daha fazla gazı daha yüksek fiyatlara satıyorlar ve daha fazla silah satıyorlar' sözlerine yer verildi.

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