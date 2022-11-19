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    • 20.11.2022 03:11
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    • 20.11.2022 03:26
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    Sözde müttefik ABD'nin kıvranması boşuna değilmiş! Şanlı TSK, Suriye ve Irak'ta PKK/PYD/YPG'ye ölüm oldu yağdı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine ölüm yağdırdı. Harekat tüm sıcaklığını korurken akıllara ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal açıklama geldi. Teröre ve terör örgütlerine silah yağdıran sözde müttefik ABD, Erbil Başkonsolosluğu üzerinden paylaştığı mesajda beslediği militanları operasyona karşı uyardı. Geldiğimiz noktada TSK'nın PKK/PYD/YPG'ye düzenlediği hava harekatı "ABD'nin kıvranması boşuna değilmiş!" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Sözde müttefik ABD’nin kıvranması boşuna değilmiş!

    Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölücü hedefleri imha etti.

    HESAP ZAMANI!
    Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.

    Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.

    Terör yuvaları yerle bir ediliyor

    TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLİYOR
    Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen operasyondan ilk görüntüleri paylaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerine yer verildi.


    Harekat tüm sıcaklığını korurken akıllara sözde müttefik ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama geldi.

    ABD'DEN BESLEDİĞİ YILANLARA UYARI!
    ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna dikkat çeken bir açıklama yayımlayarak bölgedeki vatandaşlarını uyardı.

    Ancak ABD vatandaşlarına uyarı şeklinde servis edilen bu açıklamanın asıl hedefi PKK/PYD/YPG militanları idi.

    ABD silah vererek beslediği militanları, olası operasyona karşı ikaz etti.



        Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini sürdüren ABD, bölgede yaşayan ABD vatandaşlarını Erbil Başkonsolosluğu'ndan yayınladıkları bir açıklama ile Türkiye'nin sınır ötesi operayonuna karşı uyardı.

        Uzmanlar, müttefiklik ruhuna aykırı rezil açıklamayı şu ifadelerle değerlendirdi;

        "ABD ÇÖKEN ETKİNLİĞİNİ KURTARMA PEŞİNDE"
        Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde olduğunu vurguladığı açıklamasında, "Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması önemliydi. Münbiç ve Azez bölgesinde ilişkiler kurduğu yönünde ifadeleri var. Türkiye muhtemelen o bölgedeki yapılanmaları tespit etti. Ve operasyon yapacak. ABD, Türkiye'nin o bölgeye yapacağı bir askeri harekata zaten karşıydı. ABD'nin bu açıklaması terör örgütüne yarı ikaz gibi dursa da kendini ezdirmeme arayışı içerisinde. ABD, bu açıklamayı yapmasaydı örgüt içindeki ve bölgedeki etkinliği sorgulanır hale gelecekti. Zaten iyice azalan bölgedeki etkinliği çökecekti. ABD bu mesajıyla kendini ezdirmeme peşinde. Hem örgüte haber verdi, hem de tüm dünyaya harekattan haberim vardı mesajını verdi." dedi.

        "ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR MESAJ"
        Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD'nin bunu açıktan yapmasının nedeni Türkiye'ye mesaj veriyor. Bu mesaj üzerinden birilerine göz kırpma var. ABD'nin PYD/YPG'yi desteklediğini zaten biliyoruz. Çelişkilerle dolu bu mesajda başka bir şey var. Senin o bölgede kaç tane adamın var ki bu mesajı yayımlıyorsun? Kendi adamlarının basın duyurusuyla bilgilendirmeye gerek yok." İfadelerini kullandı.




        "VERİLEN MESAJI ALDIK, KARŞILIĞINI AĞIR VERECEĞİZ"
        İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız günlerde saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralanmıştı. Kalleş saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısı üzerinden Türkiye'ye verilmek istenen mesaja dikkat çekmiş ve ABD'ye çok sert tepki göstermişti.

        "Bize verilen mesajı aldık" diyen Soylu, çok ağır karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        "AMERİKA'NIN TAZİYE DİLEMESİNİ REDDEDİYORUZ"
        Amerika'nın taziye dilemesini reddettiklerini bildiren Bakan Soylu, "Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajını da katilin olay yerine ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.
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