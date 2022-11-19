Sözde müttefik ABD'nin kıvranması boşuna değilmiş! Şanlı TSK, Suriye ve Irak'ta PKK/PYD/YPG'ye ölüm oldu yağdı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki bölücü hedefleri imha etti.
HESAP ZAMANI!
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.
TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, icra edilen operasyondan ilk görüntüleri paylaştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Harekat tüm sıcaklığını korurken akıllara sözde müttefik ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama geldi.
ABD'DEN BESLEDİĞİ YILANLARA UYARI!
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna dikkat çeken bir açıklama yayımlayarak bölgedeki vatandaşlarını uyardı.
Ancak ABD vatandaşlarına uyarı şeklinde servis edilen bu açıklamanın asıl hedefi PKK/PYD/YPG militanları idi.
ABD silah vererek beslediği militanları, olası operasyona karşı ikaz etti.