Yunan basını sonunda gerçeği itiraf etti: Bu sefer o kadar basit değil!

ABD'lilerin devreye girmesiyle Atina yönetiminin elinin güçlendiğini savunan Kathimerini, üç boyutlu araştırmaların eli kulağında ve sondaj kararının da yakında verilmesi bekleniyor.

Habere göre, ExxonMobil'in başını çektiği ekibin araştırma yaptığı alan 40 bin kilometrekare. Neredeyse Mora Yarımadası kadar büyüklüğe sahip alanda 280 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor ve bu rakam Yunanistan'ın 50 yıllık ihtiyacını karşılayabilir.

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in çevresi oldukça derin sularla kaplı. Araştırma yapılan bölgede derinlik 2 bin 500 metre civarında, yer yer 3 bin 500 metreyi bulabiliyor. Dolayısıyla, bölgenin tamamen taranması için birçok sondaj kuyusuna ihtiyaç var. Her bir jeolojik sondajın maliyeti ise, 80-120 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Bazı çevresel faktörlerle bu rakam 150 milyon dolara bile yükselebilir.