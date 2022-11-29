Yunan basını sonunda gerçeği itiraf etti: Bu sefer o kadar basit değil!
Ege Adaları'nda Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim devam ederken Yunan basınından haritalı bir itiraf manşeti geldi. To Vima, Girit sorununun bu sefer o kadar da basit olmadığını söyledi. Öte yandan Atina ve Ankara arasında bir satranç oynandığını yazan Yunan medyası iki ülkenin karşı karşıya gelebileceği bölgeyi işaretledi.
Kathimerini, 'Hidrokarbon için satranç: Yatırımcılar gaza basıyor' başlıklı haberinde "Şirketler neden hızlı adım atılması için baskı yapıyor?" diye soruyor. Gazeteye göre, Atina yönetimi Doğu Akdeniz'deki son hidrokarbon fırsatını kaçırmamak için acele ederken bir yandan da bölgedeki hassas dengeleri gözetmek zorunda.
Yunanistan'ın Girit'in güneyi ve güneydoğusunu hedeflediğini aktaran Kathimerini, 7 Kasım tarihinde ilan edilen NAVTEX'in Libya'ya doğru esnetildiği bilgisini verdi. Bölge, halihazırda arama yapan ExxonMobil tarafından fazlasıyla ilgi çekici bulunuyor. Söz konusu nokta, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın büyük yataklar keşfettiği Heredot havzasının devamı. Jeolojik kanıtlar, Mısır'ın 2015 yılında ortaya çıkardığı devasa Zohr sahasına benzer 'gaz kapanları' gösteriyor.
ABD'lilerin devreye girmesiyle Atina yönetiminin elinin güçlendiğini savunan Kathimerini, üç boyutlu araştırmaların eli kulağında ve sondaj kararının da yakında verilmesi bekleniyor.
Habere göre, ExxonMobil'in başını çektiği ekibin araştırma yaptığı alan 40 bin kilometrekare. Neredeyse Mora Yarımadası kadar büyüklüğe sahip alanda 280 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor ve bu rakam Yunanistan'ın 50 yıllık ihtiyacını karşılayabilir.
Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in çevresi oldukça derin sularla kaplı. Araştırma yapılan bölgede derinlik 2 bin 500 metre civarında, yer yer 3 bin 500 metreyi bulabiliyor. Dolayısıyla, bölgenin tamamen taranması için birçok sondaj kuyusuna ihtiyaç var. Her bir jeolojik sondajın maliyeti ise, 80-120 milyon dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Bazı çevresel faktörlerle bu rakam 150 milyon dolara bile yükselebilir.
Yunan petrol şirketi EDEYEP'e göre, muhtemel hedefler Girit etrafındaki denizin altında, 1500 metre derinlikteki kayalıklarda bulunuyor.
Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle eşine az rastlanır bir enerji krizine sürüklendi, Batılı ülkeler Moskova'dan doğalgaz ve petrol almayı bıraktı. Kathimerini, mevcut kriz döneminde yeni enerji kaynaklarına ulaşmak için zamana karşı bir yarış verildiği yorumunu yaptı.
SINIRI GÜNEYE DOĞRU GENİŞLETTİLER
Kathimerini'deki bir başka haberde ise, Yunanistan'ın Muammer Kaddafi döneminde Libya'nın sunduğu teklife göre yeni NAVTEX'in sınırını belirlediği kaydedildi. Sınırın iki ülke arasındaki orta hatta genişletildiğini yazan gazete, Atina'nın söz konusu adımla Libya'ya bir mesaj göndermeyi umduğunu bildirdi. Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetiyle büyük bir diplomatik kriz yaşayan Yunanistan, yeniden müzakerelere başlamak için bir iyi niyet gösterisi peşinde ancak Türkiye'nin Trablus yönetimiyle Ekim ayı başında imzaladığı anlaşma Atina için tehlike anlamına geliyor: