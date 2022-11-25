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    • Güncel
    • 25.11.2022 09:58
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    • 25.11.2022 09:58
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    Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne?

    PKK/YPG terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarının ardından Türkiye'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı, terör örgütünün yanı sıra ABD'yi de tedirgin etti. Terör örgütünün sözde yöneticisi Mazlum Kobani, ABD'den yardım dilenirken; ABD basınındaki bazı isimlerse Pentagon'dan aldığı talimatla Türkiye aleyhine yazılar kaleme aldı. Türkiye'nin özellikle kara harekatı konusundaki kararlı tutumu ise ABD'yi adeta tutuşturdu. Ankara, operasyon konusundaki mesajı "ABD'nin anlayacağı şekilde" verdi. ABD ise operasyonu engellemek için Türkiye'ye bazı teklifler sundu.

    Türkiye PKK/YPG’nin tepesine bindi Coniler tutuştu

    Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin sınırlardaki varlığını bitirmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı. Son dönemde örgütün masum sivillere yönelik saldırıları sonrası 20 Kasım 2022 Pazar gecesi Pençe Kılıç Harekatı'nın düğmesine basan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG inlerine bomba yağdırdı. Harekat sonucu yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, onlarca nokta ise vuruldu.

    Türkiye'nin ansızın yaptığı harekat, PKK/YPG'li teröristlerin yanı sıra adeta ABD'yi de şoka soktu. PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Mazlum Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin, operasyonlar sonrası ABD'den destek talep ederek Joe Biden'dan yardım dilendi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti sırasında görüştüğü PKK-FETÖ sempatizanı gazeteci Amberin Zaman ve ABD'li yayın organı Politico'ya açıklamalarda bulunan terörist elebaşı, "Saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz. " ifadelerini kullandı.

    Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den "güvence" aldıklarını söyleyen terörist elebaşı, ABD'yi suçlayarak Türkiye'nin harekatını önlemek için "yeterince çaba" gösterilmediğini söyledi.

        PENTAGON VE CENTCOM'DAN PEŞ PEŞE SKANDAL AÇIKLAMALAR
        Pentagon ve CENTCOM'dan yapılan skandal açıklamalarda ise ABD, Türkiye'nin düzenlediği operasyondan "rahatsızlık duyduğunu" dile getirdi. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti.

        CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino ise sınır ötesi harekatla ilgili "Ortak amaçlarımızı tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bombaladığı bölgede, ABD'li askerlerle PKK/YPG'li teröristlerin aynı bölgede bulunduğu ortaya çıkarken, ABD basını aradaki mesafeyi 300 metre olarak duyurdu.

        ABD'nin resmi yayın organı VOA'daki bir haber, söz konusu üssün Suriye'nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında olduğunu kaydediyor. Haberini Pentagon'dan bir yetkiliye dayandıran VOA, 22 Kasım'da gerçekleşen hava saldırısının ABD askerlerinin Haseke'deki ortak üssüne 300 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti. VOA'daki haberde ayrıca, YPG'li teröristlerin verdiği bilgiler de kullanıldı.



            Fotoğrafta: Washington Post yazarı David Robert Ignatius

            PENTAGON MAŞASI WASHINGTON POST YAZARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
            Türkiye'nin kara harekatı öncesi tutuşan ABD, medyasındaki bazı isimler üzerinden Türkiye'ye "operasyon" çekmeye çalıştı. Washington Post yazarı David Robert Ignatius, kaleme aldığı yazıda "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ateşle oynuyor" gibi küstah ifadeler kullanırken, IŞİD ile mücadele yalanına sığınarak Pentagon'un skandal açıklamasına destek verip, PKK/YPG'yi temize çıkarmak için kolları sıvadı.

            Söz konusu yazıda Türkiye'yi hedef alan Ignatius, ABD'nin terör örgütlerine desteğini görmezden gelerek Türkiye için "Bu nasıl müttefik?" ifadelerini kullandı.

            Terör örgütü PKK/YPG ile olan mücadeleyi "Türkiye'nin sözde Kürt terörü saplantısı" olarak yorumlayan Ignatius, Türk savaş uçaklarının ABD kuvvetlerine tehlikeli bir şekilde yakın olan hedefleri bombaladığını iddia ederek, ABD'li askerlerin teröristlerle aynı bölgede olmasını kamufle etmeye çalıştı.

            CIA ARTIĞI BARKEY DE PAYLAŞTI
            15 Temmuz'un kilit isimlerinden biri olan, eski CIA Ajanı Henri Barkey, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden manidar bir şekilde David Robert Ignatius imzalı Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

                ÇELİK'TEN PENTAGON'A SALVOLAR
                Öte yandan MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Pentagon'un bu skandal tutumu soruldu.

                Çelik söz konusu açıklamayı 'müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor' şeklinde yorumladı ve "Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" sorularını yöneltti.

                İşte konuya ilişkin o açıklama;
                Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur. Siz buralara yakın yerlerde ne yapıyorsunuz? Nihayetinde ABD, NATO'da müttefiğimiz. Bu kadar yakınsanız terör örgütlerine, bir NATO müttefiği olarak terör örgütlerini sizin orada bertaraf etmeniz lazım.

                Bu kadar yakın olduğunuz yerden Karkamış'a roket atılıyor, öğretmenimiz şehit oluyor. O zaman bunu niye engellemiyorsunuz. Bu biz karışmıyoruz, destek veriyoruz itirafıdır. Sizin müdahale etmememeniz bizim güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Türkiye sınırının güvenli olduğuna emin olmak istiyoruz diyorlar. Bundan neyi kast ediyor; biz terör örgütlerine karşı operasyon yaptığımızda Türkiye sınırını kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor. Böylesine müttefiklik pratiğiyle bağdaşmayan bir açıklama olur mu?

                ABD'NİN TÜRKİYE'Yİ ENGELLEME ÇABASI! KARA HAREKATI ÖNCESİ TUTUŞTU
                Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'nin ani harekatı sonrası adeta gözüne ışık tutulan tavşana dönen ABD, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlere kalkan olmak için kolları sıvadı. Türkiye'nin kara harekatı konusundaki kararlı tutumunu gören ABD, harekatı engellemek için temasa geçti. Önce ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

                ABD'NİN TEKLİFİ NE?
                Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu görüşmeleri değerlendirerek ABD'nin Türkiye'ye olan teklifini yazdı. Selvi, Amerikalıların görüşmelerde Türkiye'nin kara harekatı yapmasının önüne geçmeye çalıştığını ifade ederken, "Amerikalılar Türkiye'nin kara harekâtı yapmasına gerek kalmadan PYD-YPG güçlerini 30 kilometrenin altına çekmeyi öneriyorlar." dedi.

                Yine Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener de Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği operasyonun ABD'de tedirginlik yarattığına dikkat çekti. Türkiye'nin vermek istediği "mesajın" ABD tarafından net bir şekilde anlaşıldığına vurgu yapan Şener, "Amerika'nın 'Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı' olduğunu söylüyorlar. Öne sürdükleri sözde kaygı ise DEAŞ ile mücadelenin zarar görecek olması. Özellikle son üç yıla baktığımızda PKK/PYD'nin amacının DEAŞ ile mücadele değil, Türkiye'ye yönelik saldırılarda işbirliği olduğu görülür. Ne de olsa ABD'nin eli her iki terör örgütünün de içinde. O yüzden Türkiye artık mesajını ABD'nin anlayacağı şekilde veriyor." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne?
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