Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne?

ÇELİK'TEN PENTAGON'A SALVOLAR

Öte yandan MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Pentagon'un bu skandal tutumu soruldu.

Çelik söz konusu açıklamayı 'müttefiklik pratiğiyle bağdaşmıyor' şeklinde yorumladı ve "Pentagon'a örgütün yakınında ne işiniz var? Neden seyrediyorsunuz?" sorularını yöneltti.



İşte konuya ilişkin o açıklama;

Pentagon açıklamasında, bizim askeri operasyonlarımızın kendilerini tehlikeye attığını söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Operasyonlarımız terör örgütünün sözde karargahlarına noktasal operasyondur. Siz buralara yakın yerlerde ne yapıyorsunuz? Nihayetinde ABD, NATO'da müttefiğimiz. Bu kadar yakınsanız terör örgütlerine, bir NATO müttefiği olarak terör örgütlerini sizin orada bertaraf etmeniz lazım.

Bu kadar yakın olduğunuz yerden Karkamış'a roket atılıyor, öğretmenimiz şehit oluyor. O zaman bunu niye engellemiyorsunuz. Bu biz karışmıyoruz, destek veriyoruz itirafıdır. Sizin müdahale etmememeniz bizim güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Türkiye sınırının güvenli olduğuna emin olmak istiyoruz diyorlar. Bundan neyi kast ediyor; biz terör örgütlerine karşı operasyon yaptığımızda Türkiye sınırını kendi güvenliği açısından tehdit olarak görüyor. Böylesine müttefiklik pratiğiyle bağdaşmayan bir açıklama olur mu?