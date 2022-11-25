Türkiye PKK/YPG'nin tepesine bindi "Coniler" tutuştu! Ankara'dan ABD'ye anlayacağı dilden mesaj: Amerikalıların teklifi ne?

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin sınırlardaki varlığını bitirmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı. Son dönemde örgütün masum sivillere yönelik saldırıları sonrası 20 Kasım 2022 Pazar gecesi Pençe Kılıç Harekatı'nın düğmesine basan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/YPG inlerine bomba yağdırdı. Harekat sonucu yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, onlarca nokta ise vuruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti sırasında görüştüğü PKK-FETÖ sempatizanı gazeteci Amberin Zaman ve ABD'li yayın organı Politico'ya açıklamalarda bulunan terörist elebaşı, "Saldırıdan sonra ABD'li muhataplarımızla konuştuk. Ancak bu yepyeni bir durum ve bu yüzden ortaklaşa değerlendiriyoruz. " ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'den "güvence" aldıklarını söyleyen terörist elebaşı, ABD'yi suçlayarak Türkiye'nin harekatını önlemek için "yeterince çaba" gösterilmediğini söyledi.