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    • Güncel
    • 22.11.2022 01:50
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    • 22.11.2022 01:50
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    PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali çaresizliğini karikatürle anlattı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatarak terör yuvalarını imha ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle ABD'nin kendilerini sırtından bıçakladığını gösteren bir karikatür paylaştı.

    PKK sözcüsü örgütün çaresizliğini karikatürle anlattı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı başlatmıştı.



    Terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında en az 184 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



    PKK SÖZCÜSÜ ÖRGÜTÜN ÇARESİZLİĞİNİ KARİKATÜRLE ANLATTI
    Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürle, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından darbe üstüne darbe yiyen örgütün içinde bulunduğu çaresizliği özetledi.



        Terörist Bali, ABD'nin kendilerini sırtından bıçakladığı bir görüntüyü paylaştı.



        Terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye Demokratik Güçleri adı altında aklamaya çalışan ABD, örgüte sık sık TIR'lar dolusu silah yardımı yapıyor. Petrol hatlarını terör örgütü ile kontrol altında tutmaya çalışan ABD, Türkiye'nin haklı tepkilerini görmezden geliyor.



        ABD'NİN TERÖRİSTLERE DESTEĞİ: BİNLERCESİNİ EĞİTTİLER
        Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.
            İmzalar ’depreme dirençli’ Bursa için atıldı
            Haberler Güncel PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin sözcüsü Mustafa Bali çaresizliğini karikatürle anlattı
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