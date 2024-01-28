Mahkeme karar verdi: İşçisini aşağılayan tazminat öder

MTV'DE SON HAFTA 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV 'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında. 2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci bu ay sonunda tamamlanacak. MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.





FENOMENLERE 28 MİLYARLIK REKLAM

Araştırmalara göre, dünya genelinde sosyal medya fenomenlerine ödenen yıllık reklam bütçesi 28 milyar doları aşarken, bu rakamın 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu fenomenler arasında en çok kazananlardan gösterilen Khabane Lame'nin gönderi başına kazandığı ücret 750 bin dolara kadar çıkıyor.



GÖLLERE YÜZER SANTRAL GELİYOR

AK Parti, LNG ihracının önünü açan, göl, baraj ve göletlere yüzer GES'ler kurulmasını sağlayan yasa teklifi hazırlıyor. Karadeniz gazının sıvılaştırılarak ihraç edilmesi sağlanacak. Ayrıca sulama ve içme suyu alınmayan göllere yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) kurulacak.



PETROL YÜKSELDİ MOTORİN ARTIYOR

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunun yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi nedeniyle akaryakıta yeni bir zam daha göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 38 kuruş artacak. Zamla motorinin litresi İstanbul'da 42 lira 66 kuruşa, Ankara'da 42 lira 40 kuruşa çıkacak.



ANKARA'DA SİMİT 15 LİRA OLDU

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kentte 10 lira olan simidin 5 lira zamlanarak 15 liraya yükseldiğini duyurdu. Delibaş, 5 liralık zam nedenini ham madde fiyatlarındaki artış ve diğer maliyetlerin yükselmesi olarak açıkladı. Delibaş bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.