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CHP'li İBB 16 milyon İstanbulluyu kaderine terk etti! Özel halk otobüsleri kontak kapadı vatandaş mağdur oldu

CHP'li İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatan 3 binin üzerindeki özel halk otobüsü kontak kapadı. 16 milyon İstanbullu kaderine terk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
CHP’li İBB 16 milyon İstanbulluyu kaderine terk etti! Özel halk otobüsleri kontak kapadı vatandaş mağdur oldu

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İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini belirterek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurmuştu.

Özel halk otobüsleri dün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı. Birçok noktada otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.

İBB'den hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatan Özel Halk Otobüsleri, uzlaşmanın sağlanması sonucu tekrar hizmete başladı. Ancak sabah saatlerinde duraklarda perişanlık hakimdi.

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