Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu? Son dakika duyuruldu...

TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...
TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...
TEKLİF KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif kabul edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Emekliye ikramiye düzenlemesinde yasal süreç torba yasa ile olacak.
5 bin TL ikramiye, emeklilerin gelecek ay zamanında alacakları maaş takvimine yetişeceği bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.