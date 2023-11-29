Memura farklı artış! Enflasyon anketiyle tahmin değişti! Kim ne kadar alacak?

1 Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekliye ocak çifte zam var. ocak'ta maaşlarına kamu görevlileri hakem kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 zam yansıtılacak memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten enflasyon farkı da alacak. bu farkı, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı gösterecek.

2 4 AYDA YÜZDE 40'I BULDU Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.61 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 4 ayda yüzde 22.08 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 40.4'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.