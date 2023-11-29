Memura farklı artış! Enflasyon anketiyle tahmin değişti! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak zammını heyecanla bekliyor. Artış için yeni ipucu geldi. Enflasyon beklenti anketi ile birlikte yüzde 15 zamma eklenecek enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki memura zam oranı ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak? İşte detayları…
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekliye ocak çifte zam var. ocak'ta maaşlarına kamu görevlileri hakem kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 zam yansıtılacak memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten enflasyon farkı da alacak. bu farkı, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı gösterecek.
4 AYDA YÜZDE 40'I BULDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.61 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 4 ayda yüzde 22.08 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 15'lik zam oranı 4 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 40.4'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.
SON ANKET AÇIKLANDI
AA Finans'ın Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.20 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 31.38'i bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.08'e ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 22 bin 17 liradan 33 bin 263 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 9 bin 877 liradan 14 bin 922 liraya yükselecek.