Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı için yeni ipucu geldi. Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi ile birlikte TÜFE tahmini enflasyon artışının ne kadar olabileceği ortaya çıktı. Anketten çıkan oran ile yeni zamlı maaşlar hesaplandı. Peki, emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? Takvim.com.tr yeni emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna sizler için hesapladı.
Emeklilerin ocak zammı için geri sayım başladı. ocak ayında ssk ve bağ-kur emeklilerine 6 aylık enflasyon zammı yapılırken, ayrıca iyileştirme de gündemde. hem bu zam oranı hem de iyileştirme ocak ayının gelmesiyle belli olacak. ancak ipuçları geliyor.
4 AYLIK ORAN YÜZDE 29.41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin 4 aylık bölümü belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.