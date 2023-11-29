Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Anketten yeni oran çıktı! Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı için yeni ipucu geldi. Kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi ile birlikte TÜFE tahmini enflasyon artışının ne kadar olabileceği ortaya çıktı. Anketten çıkan oran ile yeni zamlı maaşlar hesaplandı. Peki, emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? Takvim.com.tr yeni emekli maaşlarını kuruşu kuruşuna sizler için hesapladı.