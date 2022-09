SON DAKİKA! Bakan Fatih Dönmez'den flaş Güney Gaz Koridoru açıklaması: İş birliğine hazırız

"TÜRKİYE HER ZAMAN GÜVENİLİR BİR LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E) ile Avrupa iletim hattına bağlı olduğunu anımsatan Dönmez, "Güney Gaz Koridoru için gereken iş birliği imkanlarına da hazırız. Kısacası Avrupa'nın enerji arz güvenliği için güvenilir ve stratejik bir partner olarak gereken her türlü yapıcı ve kazan-kazana dayalı iş birliğine her zaman açığız." ifadelerini kullandı.

Rüzgar enerjisinde teknoloji geliştirmeye, ilerlemeye, yatırımları artırmaya hazır olduklarını belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Hatta offshore rüzgar konusunda da bazı teknik konuları netleştirince hızla ilerlemeyi düşünüyoruz. Fakat enerji dönüşümünde kimse tek başına kazanamaz. Ekibiniz ve takımınız kadar güçlüsünüz. Bizler de Türkiye olarak, Avrupa Birliği ülkeleri ile iş birliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Biz her zaman şunu savunduk: Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü, jeopolitik konumu ve siyasi istikrarı ile yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya devam edecek."