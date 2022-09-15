Almanya’da doğalgaz faturalarında fahiş artış!





HALK ÇARESİZ KALDI

Yılda 20 bin kilovatsaat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen bir başka emekliden de aynı kilovatsaat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi. Emeklinin maaşından daha yüksek olan bu aylık ödeme planı, çaresiz bıraktı. Elektrik fiyatlarının da dört kata yakın artış göstermesi üzerine başta dar gelirli aileler olmak üzere halk, kışı nasıl atlatacağını, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.