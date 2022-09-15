Almanya’da doğalgaz faturalarında fahiş artış!

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi, faturalara ağır şekilde yansımaya başladı. Yıllık abonelikleri kış yaklaşırken sona erenlere yeni ödeme planı gönderilmeye başlandı. Alman basınında geniş yer bulan haberlere göre, 150 metrekarelik dairesini ısıtmak için daha önce ayda 165 euro ödeyen bir emekliye, doğalgaz dağıtım şirketinden yeni gönderilen mektupta, aynı miktardaki doğalgaza ayda 2268 euro ödeme planı geldi.
HALK ÇARESİZ KALDI
Yılda 20 bin kilovatsaat doğalgaz tüketen ve bunun için ayda 105 euro fatura ödeyen bir başka emekliden de aynı kilovatsaat doğalgaz için artık 1223 euro ödemesi talep edildi. Emeklinin maaşından daha yüksek olan bu aylık ödeme planı, çaresiz bıraktı. Elektrik fiyatlarının da dört kata yakın artış göstermesi üzerine başta dar gelirli aileler olmak üzere halk, kışı nasıl atlatacağını, faturaları nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.
DOĞALGAZDA VERGİYİ DÜŞÜRDÜLER
Almanya'da dün toplanan kabine, doğalgaz üzerinde geçici olarak vergi indirimi uygulanmasını kararlaştırdı. Buna göre, 1 Ekim 2022'den 31 Mart 2024'e kadar vergi yüzde 19'dan yüzde 7'ye indirilecek. Federal Hükümet, şirketlerin bu indirimi bire bir vatandaşlara yansıtmasını sağlayacak. Bu yolla gaz fiyatında indirim beklentisi formüle edildi. Öte yandan gaz dağıtım şirketleri, müşterilerinin artan fiyatlar karşısında sözleşmeyi feshetme hakları olduğunu dile getiriyor. Dağıtım şirketleri, krizin yakın zamanda sona ermeyeceğini ifade edip, fiyat artışından başka çarelerinin olmadığını savunuyor.