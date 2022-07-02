Memur zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret fiyatları etkiler mi? Uzman isim A Haber ekranlarında anlattı

Ekonomist Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında asgari ücretin 5500 TL olmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
14 MİLYON ÜCRETLİ ÇALIŞANI ETKİLEYECEK BİR DURUM
Asgari ücret bir taban fiyat uygulaması. Şu anda yüzde 70'ler civarında bir enflasyon olduğunu düşünürsek önümüzdeki aylarda alım gücünde bir artış olacak. 14 milyon ücretli çalışanı etkileyecek bir durum. Asgari ücretin üstünde çalışanların da zamlarına bir iyileştirme gelecektir.
BU ARTIŞIN NEDENİ DE ENFLASYONDU
Ekonominin ücretler nedeniyle yeni bir noktaya evrildiğini söyleyebiliriz. Bu artış enflasyon üstünde biraz baskı yapabilir ama bu artışın nedeni de enflasyondu. Diğer taraftan da bu kararın alınmasının temel nedeni pandemi ve enflasyon nedeniyle sabit gelirliler ciddi bir refah kaybına uğradı.
Burada amaç satın alma gücünün yerine konması ve bir refah seviyesi artışı.