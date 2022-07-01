Asgari ücret, 3600 ek gösterge derken sıra EYT'de! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş EYT açıklaması! İşte EYT için masadaki formüller!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak hangi formüller gündemde? İşte detayları...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde. 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor.
SÖZLEŞMELİLER İLK SIRADA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ, TATİLE GİRMEDEN ÖNCE BELLİ OLACAK
Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili de "Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk" dedi.
İşte çalışmalar kapsamında masaya yatırılması beklenen formüller:
- 3600 GÜN FORMÜLÜ: Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.