Asgari ücret, 3600 ek gösterge derken sıra EYT’de! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den flaş EYT açıklaması! İşte EYT için masadaki formüller!

SÖZLEŞMELİLER İLK SIRADA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.