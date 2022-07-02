İmzaların atıldığı aşamaya geliyor olacağız: Türkiye'den doğal gaz konusunda yeni bir adım daha

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkmenistan'daki resmi temaslarını ve yapılan anlaşmaları değerlendirmek üzere, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında basın açıklaması yaptı.
Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 30 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Oktay, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve burada büyükelçilik açan ilk ülke. Ama onun çokta öncesine dayanan kadim bir geçmişimiz var." dedi.
İLİŞKİLER DAHA SİSTEMATİK HALDE VE KURUMSAL YAPIDA GELİŞİYOR
Oktay, Türk dünyası ile Türkiye arasında gelişen bir ilişki gördüğünü belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, siyasi, ekonomik ve diğer birçok alanda ilişkilerin daha sistematik halde ve kurumsal yapıda geliştiğine şahit oluyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk devletleri liderleri çok ciddi efor sarf ediyor. Tabii bu bölge barışına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlayacak bir proje." diye konuştu.