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    • Ekonomi
    • 02.07.2022 23:12
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    • 02.07.2022 23:22
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    İmzaların atıldığı aşamaya geliyor olacağız: Türkiye'den doğal gaz konusunda yeni bir adım daha

    Ülkemizin çeşitli noktalarda doğal gaz keşifleri bulması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdelerini duyurmasının ardından doğal gaz konusunda önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan doğal gazının Türkiye’ye ulaştırılması konusunda sona geldindiğini duyurdu.

    Doğal gaz konusunda yeni bir adım daha

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkmenistan'daki resmi temaslarını ve yapılan anlaşmaları değerlendirmek üzere, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında basın açıklaması yaptı.

    Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 30 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Oktay, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve burada büyükelçilik açan ilk ülke. Ama onun çokta öncesine dayanan kadim bir geçmişimiz var." dedi.

    İLİŞKİLER DAHA SİSTEMATİK HALDE VE KURUMSAL YAPIDA GELİŞİYOR
    Oktay, Türk dünyası ile Türkiye arasında gelişen bir ilişki gördüğünü belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, siyasi, ekonomik ve diğer birçok alanda ilişkilerin daha sistematik halde ve kurumsal yapıda geliştiğine şahit oluyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk devletleri liderleri çok ciddi efor sarf ediyor. Tabii bu bölge barışına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlayacak bir proje." diye konuştu.

        Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkinin mercek altına alındığında gelişen bir grafik görüldüğünü söyleyen Oktay, "Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan kardeş Türkmenistan'ı, Özbekistan'da yapılacak bir sonraki toplantıda daimi üye olarak görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

        Oktay, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ilişkileri çerçeveye oturtma şansı bulduklarını ifade etti.

        ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERİ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR VAR
        Oktay, enerji, ulaşım, tarım, sağlık ve inşaat sektörlerinde ilişkileri geliştirecek dantel gibi örülmüş çalışmaların olduğunu söyledi.

        Oktay, bu proje ile alakalı Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da hemen sonuca ulaşılması konusunda ciddi desteği olduğunu belirtti.

            BİRÇOK ALANDA ORTA KORİDORU AKTİF HALE GETİRMEK İSTİYORUZ
            Oktay, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle kuzey koridorunun riskli hale geldiğini ve bunun orta koridoru çok daha cazip hale getirdiğini belirterek, "Birçok alanda orta koridoru aktif hale getirmek istiyoruz. Hazar geçişinin kullanılması ile deniz yolu, demir yolu ve hava yolu lojistik altyapısının oluşturulması önemli. Burada da karşılıklı kararlılığın ve samimi bir işbirliğinin olduğunu gördük." diye konuştu.

            Tarım alanında da net bir işbirliğine karar verdiklerini ifade eden Oktay, ilgili bakanların çalıştığını ve hemen faaliyete geçeceğini söyledi.

            Oktay, gübre üretiminde hammaddesi olan Türkmenistan ile ileriye dönük ortak tarımın yapılabileceğini dile getirdi.
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            Haberler Ekonomi İmzaların atıldığı aşamaya geliyor olacağız: Türkiye'den doğal gaz konusunda yeni bir adım daha
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