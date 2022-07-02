İmzaların atıldığı aşamaya geliyor olacağız: Türkiye'den doğal gaz konusunda yeni bir adım daha

İLİŞKİLER DAHA SİSTEMATİK HALDE VE KURUMSAL YAPIDA GELİŞİYOR

Oktay, Türk dünyası ile Türkiye arasında gelişen bir ilişki gördüğünü belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, siyasi, ekonomik ve diğer birçok alanda ilişkilerin daha sistematik halde ve kurumsal yapıda geliştiğine şahit oluyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk devletleri liderleri çok ciddi efor sarf ediyor. Tabii bu bölge barışına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına çok ciddi katkı sağlayacak bir proje." diye konuştu.