2022 asgari ücrete yüzde 30 ara zam! İşte yeni asgari ücretle artan ödemeler! Emekli, BES, GSS, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli...

Halen işsizlik maaşı en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira. Bu maaş yeni asgari ücretle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 176 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işçinin eline en az 2 bin 568, en çok 5 bin 137 lira geçecek.