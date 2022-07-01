2022 asgari ücrete yüzde 30 ara zam! İşte yeni asgari ücretle artan ödemeler! Emekli, BES, GSS, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli...
2022 yeni asgari ücret yüzde 30 ara zamla 5500 TL oldu. 7 milyonun üzerinde çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretle birlikte birçok kalemde de artış yaşandı. Böylece emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim yeni maaş ve primleri öğrenmiş oldu. İşte kalem kalem asgari ücretle birlikte artan ödemeler...
Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği karar belli oldu. Yeni asgari ücret yüzde 30'luk ara zam ile net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya yükseldi. Bu artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Sadece asgari ücretliler değil, daha yüksek ücretle aynı işyerlerinde çalışanların da maaşı artacak. Ayrıca işsizlerden stajyerlere, annelerden hastalara kadar milyonların alacağı ödemelere de etki edecek. İşte yeni rakamlar:
- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artışıyla işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor, ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.
Halen işsizlik maaşı en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira. Bu maaş yeni asgari ücretle en az 2 bin 588, en çok 5 bin 176 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işçinin eline en az 2 bin 568, en çok 5 bin 137 lira geçecek.
- STAJYER ÜCRETİ: Staj yapan gençlere net asgari ücretin yüzde 30'undan az ücret ödenemiyor. En düşük ücret bin 276 liraydı. Bu tutar bin 650 liraya yükselecek.
- TAZMİNATLAR: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle yükselecek. İşten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5 bin 4 liradan hesaplanıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 6 bin 471 liraya çıkacak.