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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

Son dakika asgari ücret zam açıklaması | Başkan Erdoğan, İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen NATO Zirvesi sonunda medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılacak zam oranını merak ederken, Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili soruya da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamaları ve asgari ücret zammında tüm gelişmeler...

01.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 01.07.2022 11:58
Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının belirlenmesi için geri sayım yapıyor. Dün ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan henüz bir rakam çıkmazken, Resmi Gazete'de yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağına ilişkin karar yayımlandı.

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Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

Başkan Erdoğan da Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili soruya da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız." dedi.

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili soruya verdiği o yanıt:

SORU: (MELİH ALTINOK) Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?
Başkan Erdoğan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM OLACAK?
Milyonlarca çalışan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Herkes, "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı netleşti mi? Asgari ücret zammı ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Bugün netleşmesi beklenen asgari ücret zammıBaşkan Erdoğan'ın canlı yayında duyurması bekleniyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Taraflar asgari ücretteki artışın önceki yıl olduğu gibi Gelir Vergisi'nden muaf tutulması konusunda anlaştı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde pazarlıklar dün de devam etti.

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