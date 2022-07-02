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Milyonların gözü Temmuz zammında! SSK ve Bağ-Kur emekli, memur... Kim ne kadar alacak? İkramiye, maaş...

Milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım hak sahibinin beklediği Temmuz ayı geldi çattı. Temmuz ayı birlikte milyonlarca vatandaşın gelirlerini artıracak süreç de başlamış oldu. Önceki gün yeni asgari ücret belirlendikten sonra memurların ve emeklilerin alacakları zamlar için gözler pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ardından sosyal refah artışı hesapları yapılacak. Bugünden itibaren de ikramiyeler hesaplara yatırılacak&hellip; Kim ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
Özel haber
02.07.2022 13:39 - Son Güncelleme: 02.07.2022 13:55
SSK ve Bağ-Kur Emekli, memur... Milyonların gözü Temmuz zammında! Kim ne kadar alacak? İşte maaş hesabı...
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SSK ve Bağ-Kur Emekli, memur... Milyonların gözü Temmuz zammında! Kim ne kadar alacak? İşte maaş hesabı...

Milyonlarca emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım hak sahibinin beklediği Temmuz ayı geldi çattı. Temmuz ayı birlikte milyonlarca emekli, memur ve çalışanın vatandaşın gelirlerini artıracak süreç de başlamış oldu.

SSK ve Bağ-Kur Emekli, memur... Milyonların gözü Temmuz zammında! Kim ne kadar alacak? İşte maaş hesabı...

İşçiler açısından asgari ücret 5500 liraya çıkartılarak yüzde 30'luk bir ara zam gerçekleşmiş oldu. Ardından emekliler ikramiyelerini alırken pazartesi gününden sonra da enflasyon artışları yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur Emekli, memur... Milyonların gözü Temmuz zammında! Kim ne kadar alacak? İşte maaş hesabı...

Bununla birlikte ek bir sosyal refah artışı da gündeme gelecek. Ayrıca kamu işçileri için de yılın ikinci zammı ve tediye ödemesi gerçekleşecek.

Milyonların gözü Temmuz zammında! SSK ve Bağ-Kur emekli, memur... Kim ne kadar alacak? İkramiye, maaş...

ÖNCE ASGARİ ÜCRET

Bir süredir üzerinde konuşulan asgari ücret ile ilgili güncelleme nihayet dün sonuçlandı. Asgari Ücret Komisyonu üçüncü toplantısını yaptıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre brüt asgari ücret yüzde 30 artışla 6 bin 471 lira olurken net asgari ücret 5.500 TL'ye yükseldi.

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