Ekonomide bayram havası! Gelirler artıyor piyasa hareketleniyor

MÜDÜR, UZMAN VE DENETMENLERE DE 3600 EK GÖSTERGE

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ek gösterge reform paketinde yapılan değişikliklerle 3600 ek göstergeden faydalanan meslek gruplarına yenileri eklendi. Mevcut düzenlemede birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmişti. Ayrıca avukatlar, il müdürleri, bekçiler ve uzman jandarmalar, uzman erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri, gelir uzmanları ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanlar ve denetmenlerin de 2.200 olan ek göstergeleri 3.600 ek göstergeye çıkarıldı.