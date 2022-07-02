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Haberler Ekonomi Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

Milyonlarca asgari ücretlinin yeni maaşı belli oldu. Yeni ücret yüzde 30 Temmuz zammı ile net 5 bin 500 liraya çıktı. Yıllık artış yüzde 95'i geçti. Yapılan yeni Temmuz zammı yalnız asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Ayrıca pek çok gelir ve ödeme kalemedi değişecek. İşte artış yaşanacak alanlar...

Çığıl Ön Yener
02.07.2022 06:56 - Son Güncelleme: 02.07.2022 06:58
Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu.

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Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları enflasyona karşı korumak için asgari ücrete 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek, "Asgari ücret net 5.500 lira oldu.

Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

İşçi başına devletimiz verenlere de 100 lira destek verecek" dedi.

Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

Başkan Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 95
Başkan Erdoğan, "Yılbaşında asgari ücrette yüzde 50 artış gerçekleştirmtik.

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