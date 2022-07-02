Asgari ücret %30 artışla 5500 TL oldu! Yapılan Temmuz zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar gibi pek çok alanı etkileyecek!
Milyonlarca asgari ücretlinin yeni maaşı belli oldu. Yeni ücret yüzde 30 Temmuz zammı ile net 5 bin 500 liraya çıktı. Yıllık artış yüzde 95'i geçti. Yapılan yeni Temmuz zammı yalnız asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Ayrıca pek çok gelir ve ödeme kalemedi değişecek. İşte artış yaşanacak alanlar...
02.07.2022 06:56 - Son Güncelleme: 02.07.2022 06:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları enflasyona karşı korumak için asgari ücrete 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek, "Asgari ücret net 5.500 lira oldu.
Başkan Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.