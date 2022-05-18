Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa edecek uzman erbaşlar dikkat! Boş bulunan memur kadrolarına atanması mümkün mü?

10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Kamuda istihdam" başlıklı ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.



Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgilinin sözleşmeli er olarak en az yedi hizmet yılını tamamlamamış olması dolayısıyla, 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.