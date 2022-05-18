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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 12:04
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    • 18.05.2022 12:04
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa edecek uzman erbaşlar dikkat! Boş bulunan memur kadrolarına atanması mümkün mü?

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alıp istifa edenler boş bulunan memur kadrolarına atanıp atanılmayacağını merak ediyor. Peki, TSK'da sözleşmeli er iken istifa eden personelin boş bulunan memur kadrosuna açıktan atanması mümkün mü? Hangi hallerde atanabilir? İşte TSK'dan istifa edenlerler ilgili merak edilen sorunun cevabı.

    takvim.com.tr
    İstifa eden memur kadrosuna atanabilir mi?

    10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Kamuda istihdam" başlıklı ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.


    Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgilinin sözleşmeli er olarak en az yedi hizmet yılını tamamlamamış olması dolayısıyla, 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

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    Haberler Ekonomi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa edecek uzman erbaşlar dikkat! Boş bulunan memur kadrolarına atanması mümkün mü?
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