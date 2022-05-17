Sıfır faizli konut kredisi, erken emeklilik derken; SGK’dan bu kez kaplıca tatili fırsatı! Yalnızca o vatandaşlar yararlanabilecek…

Hem emekli maaşı ödemeleri hem de emeklilere sunmuş olduğu diğer hizmetler sayesinde arama motorlarında sıklık ile araştırılan kurumlardan birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kez de 13 milyonu aşkın emekli vatandaşı ilgilendiren şifa tabanlı tatil hizmeti ile gündeme geldi.