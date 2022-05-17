0.99 faizle 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi, hesaplı tablo! 120 ay vade ile aylık 1.500 TL altında ödeme imkanı! 3 kamu bankası...
0.99 faizle 100 bin TL konut kredisi çekenler 120 ay vade ile aylık bin 427 TL 78 kuruş geri ödeme yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ilk evim konut finansman paketi kapsamında 0.89 ve 0.99 faizle kamu bankalarından kredi veriliyor. 2 milyona kadar kredi sağlandığını öğrenen vatandaşlar hesaplamalara koyuldu. İşte 100 bin TL'den 2 milyona kadar hesaplı tablo ortaya çıktı. İşte 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi hesaplamaları...
17.05.2022 18:51 - Son Güncelleme: 17.05.2022 18:51
0.89 ve 0,99 faizle kredi için bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Konut destek paketlerinin detayları ortaya çıkarken başvuruların başlayacağı tarih binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde tarihin duyurulması beklenirken bir yandan da hesaplamalar yapılıyor. 0.99 faizle 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık ne kadar, kaç TL yapacaklarını merak ediyor. Haberimizde hesaplı tabloya ulaşabilirsiniz. 120 ay vade ile aylık 1.500 TL altında ödeme imkanı doğuyor. 3 kamu bankasından verilecek.