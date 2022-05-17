0.99 faizle 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi, hesaplı tablo! 120 ay vade ile aylık 1.500 TL altında ödeme imkanı! 3 kamu bankası...

0.89 ve 0,99 faizle kredi için bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Konut destek paketlerinin detayları ortaya çıkarken başvuruların başlayacağı tarih binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde tarihin duyurulması beklenirken bir yandan da hesaplamalar yapılıyor. 0.99 faizle 400.000, 500.000, 600,000 TL konut kredisi çekmek isteyenler geri ödemeyi aylık ne kadar, kaç TL yapacaklarını merak ediyor. Haberimizde hesaplı tabloya ulaşabilirsiniz. 120 ay vade ile aylık 1.500 TL altında ödeme imkanı doğuyor. 3 kamu bankasından verilecek.