Eşten, dosttan borç almaya son! Kamu bankası açıkladı: Paranızı bugün alın, ödemesine 90 gün sonra başlayın! 125 bin TL limit ve yüzde...
Ülkemizde yüksek enflasyon sonrasında, nakde olan ihtiyaçların artmasına yol açtı. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, vatandaşlara 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti ile destek olacağını bildirdi.
Yeni dönemde başlayan zorlu ekonomik şartlar süreci, gündelik hayat ürünlerine arka arkaya zamların yapıldığına şahitlik edilmesine sebep oldu. Bu doğrultuda nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Vatandaşların yüzlerini sevindiren düşük faizli kredi hizmeti haberi ise Vakıfbank'tan geldi.
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarına karşın 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti ile destek vereceğini açıkladı.
Vakıfbank 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Ayrıntıları
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan ve üst limiti 125 bin TL olarak belirlenmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları paylaşıldı.