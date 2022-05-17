ATM'den banka kartınızla çekiyorsunuz! Başvuran herkese 2 dakika içerisinde 1.000 TL ve 10.000 TL veriliyor!

Vatandaşlar, nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturabilmek adına seçenek yollar aramaya başladılar. Bu noktada döneme giren Halk Bankası, devlet emniyeti altında süratli kredi hizmeti sunacağını açıkladı. Bu bağlamda Buna göre alakalı hizmetten 36 ay vade, yüzde 1,71 faiz seviyesi ve 52,50 TL'lik kredi tahsis ücreti karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği alabilmek isteyen kişilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 395,61 TL olarak hesaplandı.
Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası Devam Ediyor
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve ilerlettiği her hizmetin içeriği ile vatandaşın yanı sıra olduğunu her fırsatta gözler önüne seren Halk Bankası, yeni dönemde ekonomik şartlar kapsamında nakde sıkışan ve gereksinimlerini karşılayabilmek adına desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara süratli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan ve aniden çok müracaat kanalı aracılığı ile erişime açık olan süratli kredi hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Banka, alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak duyurdu. Faiz oranının kredi tahsis ücreti ödenip ödenmeyeceğine göre farklılık gösterdiğini belirten banka, kredi tahsis ücretinin ödenmesi halinde yüzde 1,71, ödenmemesi halinde ise yüzde 1,76 oranında faiz uygulanacağını duyurdu. Söz hususu hizmetin alt sınırı bin TL, üst sınırı ise 10 bin TL olarak belirlendi.