Devlet destekli 0,99 ve 0,89 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başladı mı, nasıl başvuru yapılacak? Düşük faizli kredilerin aylık ödemeleri ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlk Evim Konut Finansman Paketi ve Genişletilmiş Konut Finansman Paketi isimlerinin verilmiş olduğu kredi desteği paketlerine ilişkin müjdesini vermesinden sonra devlet desteği ile kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredilerine nereden ve nasıl başvuru yapabileceklerini, kredi hizmetinden yararlanmaları durumunda aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladılar.