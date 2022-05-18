Devlet destekli 0,99 ve 0,89 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başladı mı, nasıl başvuru yapılacak? Düşük faizli kredilerin aylık ödemeleri ne kadar olacak?
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan düşük faizli konut kredisi kampanyaları, sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar konut alabilmek için nakit desteği alacakları kredi kampanyalarına, nasıl ve nereden başvuru yapacaklarını, aylık ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyorlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlk Evim Konut Finansman Paketi ve Genişletilmiş Konut Finansman Paketi isimlerinin verilmiş olduğu kredi desteği paketlerine ilişkin müjdesini vermesinden sonra devlet desteği ile kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredilerine nereden ve nasıl başvuru yapabileceklerini, kredi hizmetinden yararlanmaları durumunda aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladılar.
Bu destek paketinden yalnızca ilk evini alacak vatandaşların faydalanabilecekleri ve kredi üst limitinin 2 milyon TL, azami vade sayısının ise 10 yıl olduğu bilgisi kaydedildi.
İlk Evim Konut Finansman Paketi'nden kredi desteği almak isteyen vatandaşlar için faiz oranı 0,99 olarak belirlendi. Resmi olarak yayınlanmış olan hesaplama tabloları ise şu şekilde oluşturuldu:
- 100 bin TL- 120 ay: 1.428 TL
- 300 bin TL- 120 ay: 4.283 TL