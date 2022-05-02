3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022?

Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Bayram tatilinde kamu kurumları tatil edildi. 3 gün sürecek bayram dolayısıyla nerelerin kapalı, nerelerin açık olduğu belli oldu. 2,3,4 Mayıs'ta gözler borsalarda. Peki BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...