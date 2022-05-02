3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022?

Ramazan Bayramı'nda borsa çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Bayram tatilinde kamu kurumları tatil edildi. 3 gün sürecek bayram dolayısıyla nerelerin kapalı, nerelerin açık olduğu belli oldu. 2,3,4 Mayıs'ta gözler borsalarda. Peki BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022?
Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı resmi tatil olmasından ötürü 2,3,4 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Borsa İstanbul (BİST) bayram süresince çalışmayacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince kapalı olacağı için bayramın sona ermesinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılarak vatandaşlara hizmet verecek.