AÇIKLAMA GELDİ! Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022?

2022 Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Gidecekleri yerler için köprü ve otobanları kullanmak isteyenler ücret ödeyip ödemeyeceğini öğrenmek istiyor ve en çok araştırılanlar arasında Osmangazi Köprüsü 2022 geçiş ücreti oluyor. Peki 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022? Gelen açıklama ile Osmangazi Köprüsü ve diğer köprü, otoyolların bayramda bedava olup olmadığı netleşti. İşte detaylar...