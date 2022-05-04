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    • Haberler
    • 04.05.2022 07:30
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    • 04.05.2022 07:30
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    📣Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ise... Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? 🚗Ramazan Bayramı'nda bugün hangi yollar ücretsiz?

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın iç huzurunu yaşayan vatandaşlar gezmek ve sevdiklerini ziyaret etmek için köprüleri, otoyolları kullanacak. Peki bedava ve ücretli olanlar merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022?

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022 sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı uğurlandı ve bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslüman alemi bayram boyunca sevdiklerini ziyaret edecek ve Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz öğrenmek istiyor. Her bayram olduğu gibi bu sene de bazı otoyollar ve köprülerden geçiş bedava olacak. Ayrıca bayramda paralı yolların geçiş ücretleri de haberimizde yer alıyor.

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak ancak ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

    Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

        2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

        Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

        İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

        Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

        DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

        İzmir - Çeşme Otoyolu
        İzmir - Aydın Otoyolu
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)
        Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
        Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
        Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
        Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
        Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

            ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

            Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
            Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
            Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
            Avrasya Tüneli
            Osmangazi Köprüsü
            Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
            Ankara - Niğde Otoyolu
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            Haberler Haberler 📣Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ise... Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? 🚗Ramazan Bayramı'nda bugün hangi yollar ücretsiz?
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