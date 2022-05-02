🏯BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2022? Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? 2,3,4 Mayıs'ta gezilecek ve bedava yerler!

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2022?

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.