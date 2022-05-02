🏯BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2022? Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? 2,3,4 Mayıs'ta gezilecek ve bedava yerler!

Ramazan Bayramı'nda İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Deniz Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Oyuncak Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Masumiyet Müzesi ve bir çok gezilecek tarihi yerler yoğun ilgi görüyor. Peki ama BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2022? Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? İşte 2,3,4 Mayıs'ta gezilecek ve bedava yerler!
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2022?
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.
Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.
TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?
Topkapı Sarayı, Salı günleri kapalıdır. Bayramda Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler Salı günü hariç diğer günler ziyaret edilebilir.
Ayrıca Dolmabahçe Sarayı da Pazartesi günleri ziyarete kapalıyken diğer günler açıktır.
Diğer Saray, köşk, kasır ve müzeler ise Pazartesi günü dışında ziyarete açık olacak.
İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Deniz Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Oyuncak Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Masumiyet Müzesi