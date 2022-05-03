Ramazan Bayramı MİGROS çalışma saatleri! BAYRAMDA MİGROS AÇIK MI 2022? 3,4 Mayıs Migros saat kaçta açılıp, kapanıyor?

Ramazan Bayramı'na Migros'un çalışma saatleri merak hususu oldu. 2,3,4 Mayıs'ta Migros kaçta açılıp, kapanıyor en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram süresince zincir marketlerden alış veriş yapacak olan vatandaşlar amacıyla Ramazan Bayramı MİGROS çalışma saatlerine haberimizde yer verdik. Peki BAYRAMDA MİGROS AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs Migros saat kaçta açılıp, kapanıyor? İşte yanıtları...
2,3,4 MAYIS MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?
Bazı zincir marketler bayramın ilk günü olan 2 Mayıs'ta kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar gün boyu çalışacak.
2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ!
Zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri şöyle olacak;
BİM bayram çalışma saatleri:
BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.
ŞOK market bayram çalışma saatleri:
ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
A101 bayram çalışma saatleri:
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Migros bayram çalışma saatleri:
Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi beklenmekte. Ancak marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmekte.