Ramazan Bayramı MİGROS çalışma saatleri! BAYRAMDA MİGROS AÇIK MI 2022? 3,4 Mayıs Migros saat kaçta açılıp, kapanıyor?

2,3,4 MAYIS MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIP, KAPANIYOR?

Bazı zincir marketler bayramın ilk günü olan 2 Mayıs'ta kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar gün boyu çalışacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ!

Zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri şöyle olacak;

BİM bayram çalışma saatleri:

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

ŞOK market bayram çalışma saatleri:

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.